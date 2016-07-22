Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan Kurmay Albay Muammer Aygar giysi dolabına saklandı

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminde, 1. ve 2. köprüleri kapatan Kurmay Albay Muammer Aygar, Antalya'da yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Kurmay Albay'ın baskın sırasında giysi dolabına saklandığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi adı altında emir komuta zinciri oluşturan darbecilerden 1. ve 2. köprüleri kapatmakla görevli olan Kurmay Albay'ın yakalandığı evin, uzak bir akrabasının evi olduğu belirtildi. Evde yapılan aramada Aygar' ait 2 adet tabancanın bulunduğu ifade edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkez Muratpaşa ilçesinde yapılan baskınla yakalanan Aygar, ifade işlemlerinin ardından sabaha karşı sağlık kontrolünden geçirildi. Aygar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemlerinin devamı için tekrar Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.