Boğaziçi Köprüsü'ndeki sniper, özel harekâtçı tarafından etkisiz hale getirilmiş

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin bir detay ortaya çıktı. Cuntanın keskin nişancısının köprünün kulesine çıktığı ve bir polis özel harekâtçı tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Halkın tepkisinin artması, polisin de duruma hakim olmaya başlamasının ardından darbeci subaylardan biri Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktı.

Anadolu Avrupa geçişindeki kulede bulunan asansörü kullanıp yukarı çıkan darbeci subay, keskin nişancı tüfeğiyle burada ateş açtı.

Bir çok sivilin bu silahtan çıkan kurşunların hedefi olup hayatını kaybetti ya da yaralandı. Kurşunların nereden geldiğini anlayamayan birçok sivil bu silahtan çıkan kurşunlara hedef oldu.

Karşı keskin nişancı ateşiyle öldürüldü

Uzun süre etkisiz hale getirilemeyen darbeci subay bir özel harekat polisinin karşı keskin nişancı atışıyla etkisiz öldürüldü. Darbeci subayın cansız beden çervreye ateş açtığı bu noktada bulundu.

Bu arada Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Avrupa geçişinde bulunan ve acil durumlardaköprü altından karşı yöne geçmek için kullanılan servis yolu da darbecilerin hedefi oldu. Darbeci polislere müdahale etmek için servis yolunu kullanan polislere köprü üzerinden ateş açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskortluğunu yapan ve o geceözel harekat şube müdürüne eşlik eden Kemal Tosun'un da bu yolda arkasından vurularak şehit edildiği öğrenildi.