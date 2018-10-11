Boğaziçi Film Festivali'nin programı açıklandı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "6. Boğaziçi Film Festivali"nin programı belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi'ne, yönetmen Serdar Akar başkanlık yapacak.

Büyük ödül 100 bin lira

Jürinin seçeceği bir film, 100 bin lira değerindeki "Büyük Ödül"e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında da 18 film toplam 50 bin lira değerindeki ödüller için yarışacak.

Festivaldeki yarışmada bu yıl Banu Sıvacı'nın "Güvercin", Burak Çevik'in "Tuzdan Kaide", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Özkan Çelik'in "Babamın Kemikleri", Ramin Matin'in "Son Çıkış", Sefa Öztürk Çolak'ın "Güven", Semir Aslanyürek'in "Kaos" ve Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç" filmleri yer alacak.

Cafer Özgül'ün "Sükut Evi" adlı filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yaparken, Ramin Matin'in Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığı filmi "Son Çıkış" ise Türkiye'de ilk kez Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ve Sinan Sertel'den oluşan jüri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcıları değerlendirecek ve 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ilk kez verecek.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda yer alacak filmleri, Brezilyalı yönetmen Davi Pretto, yönetmen Enes Erbay ve Okan Üniversitesi Sinema-TV Bölümü Başkanı Murat Tırpan değerlendirirken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise Gürcü yönetmen Rati Oneli, yönetmen Kıvılcım Akay ve yönetmen Didem Şahin yürütecek.

Bir kısa filme 25 bin lira değerinde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"

Yarışmada 10'ar bin lira değerindeki "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü" ve "En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü" verilirken, bir film 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü", bir film de 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü almaya hak kazanacak.

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda "Fabrika", "Gümüş", "Titanyum", "Her Şey Yolunda", "Sonsuz", "Bitmiş Aşklar Müzesi", "Mavi Yarın", "Kaset", "İmparatorlukta Zor Bir Gün" ve "Balık Kraker" adlı filmler yarışacak.

Ulusal Kısa Belgesel Yarışması'nda ise "Kurbağa Avcıları", "Denizden Gelen", "Sarıcakız", "Çalıkuşu", "Salı", "Dönüş", "Ömürlük Göç" ve "Peki Şimdi Nereye" isimli belgeseller, jüri önüne çıkacak.

Melankolik, içten ve eğlenceli filmleriyle Türkiye'de de çok sayıda takipçisi olan Norveçli yönetmen Bent Hamer ve geleneksel tarih anlayışını ters yüz eden bakışıyla tanınan Sergei Loznitsa'ya "Onur Ödülü" verilecek.

Farklı ve uzak coğrafyalardan konuklar gelecek

Soho House Istanbul'da yapılan basın toplantısında AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, çok dolu bir program hazırladıklarını söyledi.

Farklı ve uzak coğrafyalarından konukların sinemaseverlerle buluşturulacağını aktaran Şanlıer, yarışmalarda dünya sinemasından önemli filmlerin yer alacağını dile getirdi.

Şanlıer, Robert Redford'un başrolünde yer aldığı festivalin açılış filmi "İhtiyar Adam ve Silah"ın, Oscar adaylığının söz konusu olduğuna işaret ederek, uluslararası festivallerden ödülle dönen filmlerin Türkiye prömiyerlerinin de festival kapsamında gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Gelen tepkilerin festivalin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirten Şanlıer, "Genç ve heyecanlı bir ekibimiz var. Çok dikkatli ve özenli çalışıyorlar. Gerçekten bu yıl da çok güzel bir içerik oldu. Festival tarihlerinde hep beraber filmleri izleyeceğimizi umuyorum." dedi.

Şanlıer, Bosphorus Film Lab bölümünden bahsederek, "Türk sinemasına destek olma amaçlı kurduğumuz bir platform. Burada yapım ve senaryo aşamasındaki projeleri jüri karşısına çıkarıyoruz ve kazananlara çok çeşitli ödüller veriyoruz. Bu ödüller sayesinde yapımcılarımıza filmlerini çekmekte bir parça olsun katkı aldıkları için onlara destek oluyor. Bunu sağladığımız için de ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Festivalin dünyaya duyurulmasında AA'nın çok büyük katkısı olduğuna vurgu yapan Şanlıer, yarışma filmlerine toplamda 400 bin liranın üzerinde nakit ödülü takdim edileceği bilgisini verdi.

"Sizi dünyanın dört bir tarafına alıp götüren sinema"

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Misbah Demircan da toplantıda yaptığı konuşmada, sinema festivallerini Beyoğlu'nda ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Sinemanın başlangıcına dair çok farklı tanımlamaların olduğuna değinen Demircan, şunları kaydetti:

"Sinema aslında insan kendi suretini suda gördüğü anda başladı. Çok eski bir tarih, insan suda kendini gördü ve sinemaya sevdalandı. İnsan kendisini seyretmeyi çok seviyor. Çünkü insan böyle bir varlık, kendini merak ediyor, tanıyor. Bir eğitim tarafı var, o perdede kendini görmek istiyor. Sonra bir sosyal tarafı var, Amerikalıyı da görmek istiyorsunuz, Vietnam'ı da görmek, orada yaşananların bir parçası olmak istiyorsunuz. Hayal dünyanız geniş, aslında dünyanın her yerinde var olabilirsiniz. Sizi oturduğunuz koltuktan dünyanın dört bir tarafına alıp götüren yine sinema."

"Anadolu Ajansı'nın 40 ülkede ofisi var"

Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman ise AA'nın 13 dilde yayın yaptığını belirtti.

Yaman, festivalin dünyayı İstanbul'a taşıdığını, AA'nın da festivali dünyaya duyurduğunu söyleyerek, "Yayın yaptığımız yabancı dillerde festivali tanıtmak için çalışacağız. Bu yıl 5. kez festivalin destekçisiyiz, keşke ilkinden başlasaymışız. Anadolu Ajansı'nın 40 ülkede ofisi, yaklaşık 100 ülkede insanı var, yaptığı haberleri buraya taşıyor. Festivali de buraya taşımak isteyecek." şeklinde konuştu.

Festivalde bu yıl "FİYAB Yapımcı Ödülü"nün yanı sıra "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ve "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" olmak üzere 3 yeni ödül verilecek.

6. Boğaziçi Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışmaları dışında, sinemaseverleri yılın beklenen filmlerinin Türkiye ve İstanbul galalarına ev sahipliği yapan "Dünya Sineması", ödüllü belgesellerin gösterileceği "Bi Dünya Belgesel", dünyadaki mülteci sorununa odaklanan "Uzun Yürüyüş" ve yılın ödüllü animasyonlarını buluşturan "Animasyon Kısalar" bölümlerinde ağırlayacak.

Biletler 16 Ekim'de satışta

Festivalin Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya ile ortaklaşa düzenlenen ve usta sinemacıların ağırlandığı Masterclass Programı'na Hamer ve Loznitsa'nın yanı sıra, Portekizli yapımcı Paulo Branco da konuk olacak.

Kariyeri boyunca dünyaca tanınmış birçok isimle çalışan ve dünya sinemasının en önemli yapımcılarından biri sayılan Branco, 2 Kasım'da Soho House Istanbul'da sinema dersi verecek.

Film gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak festivalin biletleri, 16 Ekim'de satışa sunulacak.

"6. Boğaziçi Film Festivali", 3 Kasım'da sona erecek.