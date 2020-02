Boğaziçi Film Festivali 'The Old Man & The Gun' ile açılacak

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Robert Redford'un sinemaya veda filmiyle açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, Robert Redford’un oyunculuğa veda ettiği The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah filmiyle açılacak.

David Lowery'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde Redford'un yanı sıra Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss ve Tom Waits gibi usta isimler rol alıyor. Son soygununa hazırlanan 70 yaşındaki Forrest Tucker'ın gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen film, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.