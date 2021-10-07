Boğaziçi Dayanışması: Boyun eğmiyoruz, Erdoğan ve kayyum siyasetine karşı direnişimize aynen devam ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önündeki eylemler nedeniyle tutuklanan Berke Gök ve Caner Perit Özer hakkında bir açıklama yapan Boğaziçi Dayanışması, kendileri için "böyle öğrenci olmaz" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "baş kayyum" yakıştırmasında bulunarak, "Daha önce olduğu gibi arkadaşlarımızı alacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmadan ilke ve taleplerimizi savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Dayanışması'nın tutuklanan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, Berke Gök ve Caner Perit Özer için yaptığı açıklama şu şekilde:

"Basına ve kamuoyuna,

Boğaziçi Üniversitesi kayyumu Naci İnci’yi protesto eden sıra arkadaşlarımız, kayyum İnci'nin ihbarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortağı Bahçeli’nin hedef göstermesi sonucunda polis saldırısıyla gözaltına alındılar.

Bu olayları takiben, arkadaşlarımız Berke Gök ve Caner Perit Özer hakkında apar topar tutuklama kararı verildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde aylardır süren kayyum karşıtı eylemliliğin Cumhurbaşkanı’nın istediği yönde ilerlememesi bu tutuklamaların ve ardından gelmesi beklenen “esir siyasetinin” başlıca sebebidir.

Bizler, daha önce de pek çok arkadaşımızı talimatla tutsak aldıran Cumhurbaşkanının bu gayrimeşru söylemlerine, esir pazarlığı hevesine ve onun piyonlarının gerek açıktan gerekse gizli saldırılarına aşinayız.

Evet aşinayız, fakat alışmıyoruz! Bize biçilen “mağdur edilmiş öğrenciler” kaftanını giymeyeceğimizi tekrar ilan ediyoruz. Tayyip Erdoğan ve onun kukla takımı bilsin ki, direnmeye devam edeceğiz.

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Kendisini, kendi efradı tarafından yazılan derme çatma hukuktan bile üstün gören Cumhurbaşkanının şimdiki uğraşı bilirkişilik oldu.

“Böyle öğrenci olmaz...” diyerek bizlere parmak sallayan Baş Kayyum Erdoğan bilsin ki biz neysek o’yuz, savunmaya çekilmeye, kendimizi açıklamak için düşman hukuku ile üstümüze gelenlere dil dökmeye razı değiliz.

"Boyun eğmiyoruz, kayyum siyasetine karşı direnişimize devam ediyoruz"

Bizlerin kim olduğunu sıra arkadaşlarımız, hocalarımız, üniversitemizin emekçileri, ülkede demokrasi mücadelesine omuz verenler, bizimle mücadelesini ortaklaştıranlar, bu saldırılar karşısında yüreği bizimle birlikte atanlar; yani herkes çok iyi biliyor.

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Bu şartlar altında, ülkenin en büyük meşruiyet tartışmasının nesnesi olan şahsın bizlerden kim olduğumuzu kanıtlamamızı istemesi abesle iştigaldir.

Kendisine biat etmeyen herkese parmak sallamaya alışan bu şahsın bizlerden de “makul bir tebaa” olmamızı bekliyor. Boyun eğmiyoruz, Erdoğan ve kayyum siyasetine karşı direnişimize aynen devam ediyoruz.

Arkadaşlarımızın, onların şahsında da atadığı kayyuma tabi olmayan herkesin “üniversiteye sızmış kişiler” olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı’na, “üniversiteye sızmak” fiilinin daha önce atadığı kayyum tarafından her sabah gizlice rektörlük binasında konuşlanmak biçiminde uygulandığı gerçeğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

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"Kriziniz büyüyor, sonunuz yaklaşıyor"

Bulduğu her fırsatta düzmece “üyelik listeleri” yayınlama yarışına giren Cumhurbaşkanı’nın ve onun partili piyonlarının; ülkede üyelikleri ve aidiyetleri en çok tartışma konusu olan kişiler olması bir tesadüf değil.

Kendi zayıflıklarını ve meşruiyet tartışmalarını öğrencilere ve tüm gayrimemnun kesimlere “terörist” niteliği atfederek aşabileceğini düşünen bu tartışmalı iktidar fena halde yanılıyor. Kriziniz büyüyor, sonunuz yaklaşıyor.

Ülkede demokrasi mücadelesine yönelik bu tip saldırılar tüm hızıyla sürmekteyken, bu mücadelenin içinde yer alan Boğaziçi’ne yeniden saldırılmasını bir sürpriz olarak görmüyoruz.

İki arkadaşımızın bir gecede tutsak edildiği Türkiye zindanlarında, henüz yargılamaları bile tamamlanmamış on binlerce siyasi mahkumun olması bunun açık delilidir.

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AKP’nin saldırılarından aldığımız pay kadar, mücadelede üzerimize düşen payın da bilincindeyiz!

Ne baş kayyuma, ne de ülkenin dört bir yanına atadığı piyonlara biat etmedik, bizi tabi kılmak istediği gayrimeşru hukuka tabi olmadık.

Cumhurbaşkanı’nın “Bunlar…” diye başlayan, görünüşte iddialı ama içi kof söylemleri bizi korkutmaya yetmedi, yetmeyecek. Tutsak arkadaşlarımızın bize seslenme fırsatı buldukları ilk anda “Mücadele umuttur!” diye haykırmaları bu gerçeği apaçık gösteriyor.

Daha önce olduğu gibi arkadaşlarımızı alacağız, bir kişiyi dahi geride bırakmadan ilke ve taleplerimizi savunmaya devam edeceğiz.

Burada hem kamuoyuna, hem de Boğaziçi Üniversitesindeki tüm insiyatiflere ve arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz:

Arkadaşlarımızın tutuklanmasına ve kayyum saldırılarına birleşik mücadeleyle karşı koyalım! Anti-demokratik yönetime karşı olan öğrencilerin tamamı tarafından benimsenecek ilkeler etrafında, Öğrenci Meclisi’nde birleşelim! Saldırıları birlikte püskürtelim!

Boğaziçi Dayanışması"

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