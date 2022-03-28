Boğaziçi akademisyenler, üniversitedeki kadrolaşmaya karşı yargıya başvuracak

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yayınladıkları ortak açıklamada, üniversitelerindeki liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu vurguladı. Akademisyenler, üniversitedeki liyakatten yoksun atamaların kabul edilemeyeceğini belirterek gerekli tüm hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi. Akademisyenlerin rektörlüğe karşı sırt dönme eylemi, mahkeme kararıyla göreve iade edilen akademisyen Can Candan’ın da katılımıyla bugün 449'uncu kez yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin 29 bölüm ve 3 enstitüsünde görevli akademisyenler bugün ortak bir yazılı açıklama yaptı. Yeni kurulan hukuk fakültesi ile iletişim fakültesi dışındaki tüm fakültelerden akademisyenlerin imzasını taşıyan açıklamada, şeffaflıktan yoksun, liyakat ve birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemez olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin bu atamalara dair tüm hukuki yollara başvurulacağı kaydedilen açıklama şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakate dayalı istihdam sistemi ağır bir kadrolaşma tehdidi altındadır. 51 yıllık saygın bir kamu üniversitesi olarak temel önceliklerimizden biri, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarında doktora ve/veya doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış en nitelikli genç bilim insanlarını üniversitemizin bünyesine katmak olmuştur. Üniversitemizde senatomuzun belirlediği ‘Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atama ve Yükseltme Esasları’ çerçevesinde bu konudaki en büyük akademik sorumluluk enstitü/bölüm/anabilim dallarına aittir. Ancak birimlerin, istihdam süreçlerinin her aşamasında açık olma, liyakat prensibine sadık kalma ve adaylar arasından ortak kararla ve şeffaf bir şekilde seçim yapma zorunluluğu vardır.

Bu zorunluluk, başvuruların en yaygın şekilde duyurulması, nitelikli adayların hiçbir ayrımcılığa ya da kayırmacılığa uğramadan sadece eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti, potansiyeli ve etiği üzerinden şeffaf bir şekilde incelenmesi anlamına gelir. Üniversitemizde birimler ve kurullar tarafından titizlikle uygulanan bu süreçler akademik yetkinliğe sahip kadrolarıyla iyi eğitim veren nitelikli bir araştırma üniversitesi olma özelliğimizi koruyabilmemiz için elzemdir. Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak, üniversitemizin birim ve kurullarında değerlendirilmeden, liyakat ve şeffaflık prensipleri ile birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.”

449. kez rektörlüğe sırt döndüler

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün öğlen rektörlüğe karşı sırt dönme eylemini 449'uncu kez yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararıyla üniversiteye geri dönen Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan da eylemin çekimini yaptı. (ANKA)