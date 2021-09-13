Boğazı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği ameliyatla hayata döndürüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği, ameliyatla kurtarıldı.

Kızılçakent Mahallesi'ndeki Karpuzatan Mesire alanına gezi amaçlı ailesiyle giden Nizip Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu fark etti. Boğazı kesik olan köpeğe ilk müdahaleyi yapan Aydemir, ilçedeki veteriner Hüseyin Nezir Alkurt'u aradı.

Veteriner Alkurt'un kliniğine götürülen yaralı köpek ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirten Aydemir, "Köpeğin o hali beni çok üzdü. İlk olarak ben bir şeyler yapmaya çalıştım ancak yaranın derin olduğunu görünce durumu veteriner olan arkadaşıma bildirdim. Kendisi de sağolsun ilgilendi ve köpeği kurtardı." dedi. (AA)