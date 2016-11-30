Boğazı kesilerek öldürülen Necla Sağlam'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Zonguldak’ta evinde boğazı kesilerek öldürülen 23 yaşındaki Necla Sağlam cinayetiyle ilgili tutuklu yargılanan 34 yaşındaki Tolga Kudu hakkında savcı mütalaasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur olan Necla Sağlam, geçen 24 Şubat'ta yalnız yaşadığı evinde başına çöp poşeti geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. Sağlam'ın tırnaklarındaki DNA örneği ve evin mutfak çekmecesindeki çöp poşeti rulosunda parmak izleri saptanan Tolga Kudu, olaydan 21 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

Cinayetten 5 ve 10 gün önce Necla Sağlam'ın balkonundaki su sızıntısını tamir etme bahanesiyle eve girip inceleme yaptığı tespit edilen Tolga Kudu, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katledilen Necla Sağlam'ın annesi Serpil Gökyer ve yakınları da katıldı.

Duruşmada cinayetin işlendiği binada iş yeri olan B.İ. tanık olarak dinlendi. Ardından söz alan Necla Sağlam'ın annesi gözyaşlarını tutamayarak sanığın cezalandırılmasını talep etti. Davanın fazla uzamasını istemediğini belirten Gökyer, "9 aydır kızım toprakta çürüyor. Benim kızımın tırnaklarında, poşette sanığın DNA'sı çıktı. Bu niye cezalandırılmıyor? Devlet buna niye bakıyor?" dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, başına vurup, çöp boşetiyle boğarak ve bıçakla boynunu keserek Necla Sağlam'ı öldürdüğünü söylediği sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcının mütalaasını okuduğu sırada sanık Tolga Kudu, ayağa kalkarak salondan çıkmak istedi.

Müdahale edilen Kudu, suçsuz olduğunu iddia etti. Kudu, avukatının da müdahalesiyle tekrar yerine oturdu. Duruşma mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.