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Politika

Boğaz'da Baykal buluşmasına tepki: CHP'yi FETÖ'cülerle ilişkilendiren Korkmaz Karaca ile yenen yemeğe...

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Karaca oyunu Erdoğan'a vereceğini açıklamıştı

10 Eylül 2017 22:43

Aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu CHP'li bir grup milletvekili ve eski siyasetçi bir boğaz restoranında bir araya geldi. Bebek'teki buluşmaya bazı CHP milletvekillerinin Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le buluştuğunu öne süren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bu iddiasını dayandırdığı isimlerden olan eski CHP Parti Meclisi üyesi Korkmaz Karaca'nın da yemeğe katılması tartışma yarattı.

Avukat Aslı Kazan, Twitter'daki hesabından, buluşmayı "Boğazda CHP zirvesi" başlığıyla veren Odatv'nin haberini "Mahmut Övür'le bir olup CHP'yi FETÖ'cülerle ilişkilendirmeye çalışan Korkmaz Karaca ile yenen yemeğe her şey denir de 'CHP zirvesi' denmez" yorumuyla paylaştı. Aslı Kazan, Sabah'taki yazıda Pensilvanya ziyareti iddiasına hedef olan CHP'li milletvekillerinden Umut Oran'ın avukatı olarak Mahmut Övür'e dava açmıştı. 

Siyasete "Deniz Baykal'a danışmanlıkla başladığını" vurgulayan eski PM üyesi iş adamı Karaca da, "CHP'nin paralel yapıyla ilişki kurduğunu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun rehine alındığını, Gülen cemaatinin avukatı gibi davrandığını" öne süren açıklamalar yapmıştı. Korkmaz, 2014'te de, "yeni bir muhalefet anlayışı kapsamında Erdoğan'a oy vereceğini" açıklamıştı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da olduğu boğazdaki yemekte, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, eski Beşiktaş Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olabilecekler listesinde adı  öne sürülenlerden eski DPT Müsteşarı, eski ANAP ve CHP milletvekili ve Demirel ailesinin damadı İlhan Kesici de yer aldı. Fotoğrafları,  Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Övür: Korkmaz Karaca söyledi

 

Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden gazeteciler arasında yer alan Sabah yazarı Mahmut Övür, 8 Eylül 2016'da yayımlanan yazısında, CHP'li Umut OranGürsel TekinErdoğanToprak ve Sabahat Akkiraz'ın Pensilvanya'da Gülen'le buluştuğunu iddia etmişti.

İddiasını ispatlayamayan Mahmut Övür, 20 Eylül 2016'da Sabah'ta yayımlanan ikinci yazısında, kaynaklarından biri olarak Korkmaz Karaca'yı göstermişti.

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