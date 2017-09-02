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Politika

Baykal: Adalet talebi, 'adalet' demekle olmuyor

"Türkiye'de herkes biliyor ki en büyük talep adalet talebidir"

02 Eylül 2017 21:33

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'deki gidişatın sürpriz olmadığını, adalet krizinin ağırlaştığını söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde partisinin bayramlaşma programına katılan Baykal, "Arkadaşlarımız Türkiye'deki adalet krizine dikkati çekmek için, adalet konusunda yaşanmış büyük çarpıklıklara, hukukta, eğitimde, ekonomide her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptılar. Toplum büyük bir ilgiyle izledi. Türkiye'de herkes biliyor ki en büyük talep adalet talebidir. Adalet talebi, 'adalet' demekle olmuyor. Ne olacak adalet? Belli bir siyaset ülkeye hakim olacak. O siyaset anayasayı ona göre yapacak, kurumlar ona göre işlemeye başlayacak. Hukuk devreye girecek. Siyaset yargıya hükmedemez hale gelecek" diye konuştu.

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