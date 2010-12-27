Boğaz'a paralel deniz hatları açılacak

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, deniz ulaşımını daha aktif kullanabilmek için yeni modeller geliştirdiklerini, her iki sahile paralel olarak Beykoz'dan Üsküdar'a doğru, Sarıyer'den de Karaköy'e doğru bir deniz hattının oluşturulmasını istediklerini, bunun çok yakında devreye gireceğini bildirdi.



Esenler'de Çinçin Deresi ıslah projesini yerinde inceleyen Topbaş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sahil şeridinde paralel yönde yapılması düşünülen seferlere ilişkin bir soru üzerine Topbaş, deniz ulaşımını yoğun şekilde kullanmak için çalışmalar yürüttüklerini, geçen yıl vapurlarla 108 milyon yolcu, 7 milyon da araç taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Deniz ulaşımını daha aktif kullanabilmek için yeni modeller geliştiriyoruz. Şu anda yeni bir çalışma başlattık. Arkadaşlarımızdan şunu istedik; İstanbul Boğazı toplamda 30 kilometre... Her iki sahile paralel olarak Beykoz'dan Üsküdar'a doğru, Sarıyer'den de Karaköy'e doğru bir deniz hattının oluşturulmasını istedik.



Bazı yerlerde kullanmadığımız iskeleler var. Onların yenilenmesi, gerekirse bazı yerlere yeni iskeleler ilave etmek suretiyle denizden ulaşımı sağlamayı istiyoruz. Çünkü sahil boyundaki hattımız yer yer 2 şerit... Oldukça sıkıntılı, ciddi trafik sıkıntısı yaşanmakta. Teknelerle bu tarzda hem trafiği rahatlatmak, hem insanları o stresten kurtarmak için bir çalışmayı başlattık. Çok yakında devreye girecek. Onun talimatını verdik. İnsanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin kaosundan, stresinden kurtulmuş olacaklar.”