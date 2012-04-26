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Politika

Tobaş: Boğaz’a 10 marina yapılacak

İstanbul Boğazı’nda 10 marina yapılacağını açıklayan Kadir Topbaş, “Beykoz, İstinye ve Tarabya Koyu, ilk hedefimiz'' dedi

26 Nisan 2012 20:41

3. havalimanının Silivre'ye yapılacağını açıklayan Kadir Topbaş; İstanbul Boğazı’nda 10 marina yapılacağını belirterek “Beykoz, İstinye ve Tarabya Koyu, ilk hedefimiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. havalimanı için Silivri’nin seçildiğini, Sabiha Gökçen’e 'pist ilavesi' planı bulunduğunu, Atatürk Havalimanı’nda da 'yeni bir pist daha yapabilir miyiz' diye çalışmalar olduğunu söyledi.
 
Kadir Topbaş, yeni havaalanının Atatürk Havaalanı’nın birkaç katı olacağını söyledi. İstanbul Boğazı’nda 10 marina yapılacağını açıklayan Kadir Topbaş, “Beykoz, İstinye ve Tarabya Koyu, ilk hedefimiz. Bütün yetkiler alındı. İSPARK yapıp işletecek. Ucuz hizmet vereceğiz” diye konuştu.
 
Riva’yı, İstanbul’un Bodrum’u yapacaklarını anlatan Kadir Topbaş “Ekolojik bir köy haline getireceğiz” dedi. İstiklal Caddesi’nde taşların da yenileneceğini açıklayan Kadir Topbaş, “Ar-Ge birimimiz yeni malzeme keşfetti. Kırılma olmayacak. Tren yolu pembemsi, diğer yerler gri ve yeşilimsi mozaik tarzında olacak. Sadece gece çalışılacak” diye konuştu.

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