-BOĞAZ KÖPRÜSÜ ÇANAKKALE'NİN 50 KİLOMETRE DOĞUSUNA YAPILACAK ÇANAKKALE (A.A) - 15.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çanakkale Boğaz Köprüsünün, kentin 50 kilometre doğusuna yapılacağını bildirdi. Bakan Yıldırım, Gökçeada Havaalanının açılışını yaptıktan sonra, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Atalık, ziyaret anısına Bakan Yıldırım'a seramik tabak hediye etti. Bakan Yıldırım, Valilik anı defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından yerel bir televizyonda yayımlanan programa katılan Yıldırım, Trakya üzerinden Avrupa'yı; Türkiye'ye, Ege'ye ve Akdeniz'e bağlayacak Çanakkale Boğaz Köprüsü projelerinin olduğunu ve bunu yap-işlet-devret modeliyle yapacaklarını söyledi. Yıldırım, köprünün güzergahıyla ilgili şu bilgileri verdi: ''Doğrusu bu köprünün önceki yıllarda çalışılmış güzergahı biraz daha şehre yakın geçiyor, tarihi ve kültürel alanlardan geçiyor. Orasını biz çok uygun bulmadık, Çanakkalelilerin de zaten bu konuda çekinceleri var, itirazları var. O değişikliği yaptık, Çanakkalelilerin istediği, daha uygun bir güzergah, 50 kilometre daha doğu taraftan, yani İstanbul tarafına doğru, oradan geçiş yapacağız, Çanakkale'ye de bağlantı vereceğiz.'' Çanakkale'ye, Çanakkalelilere, buradaki hassasiyetlere ve tarihimize rağmen bir şey yapamayacaklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: ''Yaptığımız iş insanları mutlu etmiyorsa, onların ihtiyacını gidermiyorsa, biz inadına 'yav siz ne derseniz deyin biz bunu yapacağız' diyebilir miyiz? Böyle bir hizmet anlayışı olabilir mi? 'Olmaz' dediler biz de değiştirdik. Proje çalışmaları var. Çanakkale Boğaz geçişi ve İzmir otoyol projemiz 2023 vizyon projelerimiz arasındadır. Önce projeler yapacağız, ondan sonra yap-işlet-devret modeliyle yapılması için gereken hazırlıklar yapılacak, daha sonra ihalesi yapılacak. Yani öyle 1-2 senede yapılacak iş değil. 5-10 yıl arasında bu köprüyü yapacağız, bu otoyolu yapacağız.'' Duble yol çalışmalarına da değinen Bakan Yıldırım, Çanakkale'ye Cumhuriyetin kuruluşundan iktidarlarına kadar yapılan bölünmüş yol miktarının 14 kilometre olduğunu belirterek, ''Biz 2009 sonu itibariyle 106 kilometre ilave ettik. 14 nerede, 106 nerede'' dedi. Binali Yıldırım, bu sene üzerinde çalıştıkları yol miktarının 77 kilometre olduğunu ve bunu da büyük oranda tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.