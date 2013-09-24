Boğaz çifte teleferik hattıyla birleşecek

İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Çamlıca-Etiler teleferik hattından sonra 2 kilometre uzunluğundaki Sarıyer-Beykoz hattı da devreye girecek. Haliç hattında da Eyüp-Sütlüce arasına teleferik projesi geliyor.

Milliyet gazetesinden Hülya Çaylak’ın haberine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın açıkladığı Zincirlikuyu ile Çamlıca arasındaki teleferik projesiyle ilgili tartışmalar sürerken, yeni bir teleferik hattı daha ortaya çıktı. İBB’nin planlarına göre Boğaz’da Rumelihisarı ile Otağtepe arasında yeni bir teleferik hattı yapılacak. 2 kilometre uzunluğa sahip olması planlanan projenin tamamlanma tarihi ise 2023 olarak belirlendi.

İlki 2015’e yetişecek

Daha önce açıklanan ve Etiler’den başlayıp, Çamlıca’da bitmesi planlanan ilk teleferik hattının da Zincirlikuyu’dan başlamasına karar verildi. Zincirlikuyu, Altunizade, Çamlıca arasında olacak 8 km’lik bu proje 2015’te hizmete açılacak.



Belediye ayrıca 3 kilometrelik Eyüp-Sütlüce arasında Haliç’e teleferik hattı yapmayı da planlıyor. Bu hatlar tamamlandığında İstanbul’da Maçka ve Eyüp’teki teleferiklere yenileri eklenmiş olacak.

‘Pendik hattı’ 2017’de geliyor

Marmaray projelerine de hız veren belediye, 9 km’lik Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Marmaray bağlantısını 2017’de hizmete alacak. 3.5 km’lik Ataköy Marmaray-Atatürk Havalimanı Marmaray bağlantısını da yine 2017’te açacak. Belediyenin tramvay projeleri arasında ise 3.5 km’lik Edirnekapı-Vezneciler Tramvay hattı yer alıyor. Hattın tamamlanma tarihi 2018 olarak belirtiliyor.

Beyoğlu ile Şişli havadan birleşecek

Büyükşehir Belediyesi’nin dikkat çeken diğer projelerinden biri ise Havaray hatları. İBB’nin açıkladığı yatırım planına göre, şehrin birçok noktasında hayata geçirilecek Havaray projeleriyle, alternatif ulaşım araçları devreye girecek. Projeler arasında 5.8 km’lik Beyoğlu-Şişli Havaray Hattı, 7.2 km’lik Sefaköy-Kuyumcukent-Havalanı Havaray Hattı ve 5.5 km’lik 4. Levent-Gültepe-Çeliktepe-Levent Havaray Hattı bulunuyor.



Avrupa yakası dışında Anadolu yakasında da Havaray projeleri yer alıyor. Buna göre, Kartal-D/100 yoluna 3 km’lik Havaray Hattı yapılacak.



Ayrıca, 7,7 km’lik Sabiha Gökçen Havaalanı-Formula Havaray Hattı ve 3.6 km’lik Maltepe-Başıbüyük Havaray Hattı bulunuyor. 11.1 km’lik Ataşehir-Ümraniye Havaray Hattı da projeler arasında yer alıyor. Bu hattın 2023’te tamamlanması planlanıyor.