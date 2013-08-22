Teleferik projesinin başlangıç ve bitiş noktaları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, teleferik projenin başlangıç noktasının Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen olacağını daha sonra Altunizade’ye geleceğini, ardından Küçük ve Büyük Çamlıca’yı da içine alarak hattın devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Anadolu Yakası’na yapılacak 2. şehir parkının yerini ve teleferiğin duraklarını Radyo Viva’da açıkladı. İstanbul Boğaz geçişini hem turistik anlamda hem de insan geçişi noktasında değerlendirmek adına bu çalışmayı başlattıklarını belirten Topbaş, teleferik hattının yapılan çalışmalar sonucunda belirlendiğini söyledi. Topbaş, projenin başlangıç noktasının Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen olacağını daha sonra Altunizade’ye geleceğini, ardından Küçük ve Büyük Çamlıca’yı da içine alarak hattın devam edeceğini söyledi. Şu anda ihale aşamasında olan proje kapsamında, saatte 6 bin yolcu taşınacak. Avrupa-Anadolu yakası bağlantısının köprü ve Marmaray’dan sonra havada teleferikle sağlanmasının önemli bir adım olduğunun altını çizen Topbaş, projenin nostaljik ve turistik anlamda da bölgeye katkı sağlayacağını söyledi. Topbaş, İstanbul’un trafik yükünü hafifletecek olan projenin Yuşa Tepesi ve Yoros Kalesi için de düşünüldüğünü belirtti.

İstanbul'un 2. şehir parkı anadolu yakasına yapılacak

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Zeytinburnu’na yapılacak 1 milyon metrekarelik şehir parkından sonra ikinci şehir parkının Anadolu Yakasında Maltepe’de yapılacağını açıkladı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, ülke turizmine ve İstanbul’un gelişimine büyük katkı sağlayacak, Güney Kore-İstanbul arasında geniş kapsamlı bir Kültür Expo’su düzenleneceğini açıkladı. 31 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 40 bin Güney Koreli Türkiye’ye gelecek. 23 gün sürecek olan organizasyonda İstanbul’un 35 noktasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek