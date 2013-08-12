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Çevre

Etiler ile Çamlıca arasında teleferik projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Etiler ile Çamlıca arasına yapacağı projeyle saatte 6 bin, günde 100 bin kişi boğazı teleferikle geçecek

12 Ağustos 2013 03:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yazılı açıklamasına göre, belediye uzmanları, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na uzanacak teleferik hattıyla ilgili çalışmaları önemli ölçüde tamamladı. Etiler-Üsküdar (Çamlıca) arasında saatte 6 bin yolcu taşıyacak projeyle ilgili çalışmaların son hali İBB Başkanı Kadir Topbaş'a sunuldu.

cnnturk.com.tr'de yayımlanan habere göre, Eyüp ve Maçka'nın ardından Beykoz'da Karlıtepe ve Yuşa Tepesi arasına teleferik kurulması için çalışmalar başlatılacak.

Paşabahçe sahilinden en yüksek tepeye uzanacak birinci teleferik, 2 kilometre mesafelik bir gezintiyle boğazın seyrini sağlayacak. Karlıtepe olarak bilinen mesire alanına teleferikle ulaşılabilecek.

Yuşa Tepesi'ne ulaşımı sağlayacak ikinci teleferik ile boğaz seyredilebilecek. Boğazın uç noktasında yer alan türbeye Ortaçeşme'den teleferikle gidilebilecek.

İBB ve Beykoz Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar, mesire alanı düzenlemesiyle birlikte devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Karlıtepe piknik alanının düzenlenmesi için ihaleye çıkarken, ihale sonrasında teleferik için çalışmalar başlayacak.

İstanbul'un ikinci Çamlıca Tepesi olarak adlandırılan Karlıtepe'nin dinlenme ve seyir terası olması çalışmalarla desteklenirken, isteyenlerin karayoluyla rahatlıkla gelebilecekleri Karlıtepe'ye teleferikle erişimi de sağlanacak. Teleferik projesinin, bölgenin turizmine ve ekonomisine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şunları kaydetti: "Asya'dan Avrupa'ya yani bir kıtadan diğerine teleferikle geçmek önemli ve heyecan verici olacak. İstanbul Boğazı'nı geçen bu teleferikte Altunizade'nin diğer bir aktarması da Çamlıca'ya olacak. Anadolu Yakası'nda Beykoz'un 2 tepesi de teleferikle bağlanacak. Etiler ile Çamlıca arasına yapılacak projeyle saatte 6 bin, günde 100 bin kişi Boğaz'ı teleferikle geçecek."

 

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