Bir hastalık olmayan ve çoğu zaman başka bir hastalığın bulgusu olan boğaz ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Tıptaki adı 'farenjit' olan boğaz ağrısının en sık nedenleri arasında ise boğaz enfeksiyonları yer alıyor. Uzmanlara göre, tedbir alınmayan boğaz ağrısı hastalık habercisi olabilir.



Op. Dr. Gürkan ünal, boğaz ağrısına yol açan enfeksiyonların genelde bulaşıcı özelliğe sahip virüs ve bakteriler tarafından oluştuğunu söyledi.



Boğaz ağrılarının büyük çoğunluğunun nedeninin virüs olduğunu anlatan Dr. Ünal, boğaz ağrılarının genellikle bir hafta içinde kendi kendine geçtiğini, ancak tedbir alınmaması durumunda çeşitli hastalıklara yol açılabildiğini belirtti.



Ünal, "Çoğu boğaz ağrısı mikrobu, doğrudan temas ile aktarılır. Hasta biri bir kapı koluna, telefona veya başka bir nesneye dokunur. Siz de aynı nesneyi tutarak, mikropları alırsınız, mikroplar en sonunda ellerinizden ağzınıza ve burnunuza aktarılır. Bakteri enfeksiyonları, zaman zaman antibiyotiklerle tedavi edilse de ilaçlar her zaman iyileşmeyi hızlandırmaz ya da enfeksiyonların nüksetmesini engellemez. Soğuk algınlığı, boğazda kaşıntı ve ağrının yanı sıra, hapşırma, gözlerde sulanma, öksürme, düşük ateş, burun tıkanıklığı, hafif vücut ağrıları veya şiddetli olmayan baş ağrılarına da neden olur.



Mononükleoz da, şiddetli boğaz ağrısına neden olan, çok daha uzun süren bir virüs hastalığıdır. Kızamık, su çiçeği ve krup hastalığı da dahil olmak üzere, diğer virüs hastalıkları da genellikle boğaz ağrısı ile meydana gelir. Boğaz ağrısı ile bağlantılı bakteri enfeksiyonları arasında bademcik iltihabı, difteri ve yaygın görülmeyen bir bakteri enfeksiyonu olan epiglotit de bulunmaktadır." dedi.



Boğaz ağrısının pek çok yaygın nedeni bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ünal, alerjiler, odalardaki havanın kuruluğu, kirlilik ve diğer tahriş ediciler, kas zorlanması, asit reflü, HIV enfeksiyonu ve tümörlerin boğaz ağrısını tetiklediğini kaydetti.



Boğaz ağrılarının çoğunun beş-yedi gün içinde kendi kendine geçtiğini de söyleyen Dr. Ünal, "Şiddetli olan veya bir haftadan daha uzun süren boğaz ağrısı, yutkunmada veya nefes almada büyük zorluk, boyunda acıyan veya şişmiş lenf düğümleri, boğazın arka tarafında irin, isilik, iki haftadan daha uzun süren ses kısıklığı, tükürük veya balgamda kan, gözlerde içe göçme, şiddetli yorgunluk, idrar çıkışında azalma ve nükseden boğaz ağrılarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz. Hastalığı önlemenin tek ve aynı zamanda en basit yolunun el yıkamaktan geçtiğini unutmayalım" diye konuştu.

