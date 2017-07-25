Boğa güreşlerinde artık kan dökülmeyecek

İspanya'nın Balear Adaları'ndaki boğa güreşlerinde bundan böyle kan dökülmeyecek. Geleneksel boğa güreşlerine şimdiye kadarkinden daha sert kısıtlamalar getiren yasa önerisi bölge parlamentosunda kabul edildi. Yasaya göre, gösterilerde onar dakika kovalanmak üzere sadece üç boğa ile güreşilecek ve torerolar ucu sivri ya da hayvanı tahrik edecek gereçler kullanamayacaklar. Yasa ile boğaların yaralanması ve öldürülmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Yasa tasarısı Mallorca ve İbizza adalarının da dâhil olduğu Balear Adaları'nın solcu yönetimi tarafından oylamaya sunuldu. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki boğa güreşlerini tamamen yasaklama kararı geçen yıl, boğa güreşlerinin İspanyol kültürünün önemli bir öğesi olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Sadece kanarya Adaları'nda boğa güreşleri tamamen yasaklanmış bulunuyor.

İlgi azalıyor

İspanyolların en beğenilen kültürel eğlenceleri arasında yer alan boğa güreşlerini her yıl 6 milyon kişi seyrediyor. 2015 yılında İspanya Hükümeti boğa güreşini 'manevi kültür mirası' ilan etmişti.

Son zamanlarda, öncelikle hayvan hakları savunucuları tarafından eleştirilen boğa güreşlerine direniş artmıştı. Mayıs ayında başkent Madrid'de düzenlenen boğa güreşini protesto gösterisine binlerce İspanyol katılmıştı. Boğa güreşi turnuvalarının sayısı son yıllarda azalmaya başladı. 2012 yılında 475 olan boğa güreşlerinin sayısı 2016'da 386'ya düştü.

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DW, afp, dpa/AG, BÖ