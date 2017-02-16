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Ekonomi

BofA Merrill Lynch: Türkiye benzerlerine göre tercih edilebilir

Dünya çapında bilinen yatırım bankası, Türkiye'nin düşük ekonomik verileri nedeniyle tercih edilebilir olduğunu söyledi

16 Şubat 2017 16:04

Merkezi ABD'nin New York kentinde olan dünya çapında bilinen en büyük yatırım bankalarından biri olan 'Bank of America Merrill Lynch', Türkiye'nin düşük kamu borcu, düşük bütçe açığı, ve düşük yakın vadeli borç çevirme ihtiyacı nedeniyle benzerlerine göre tercih edilebileceğini söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre Merrill Lynch, Türkiye Eurobondlarının "son dönemde yurt içindeki gelişmeler nedeniyle benzerlerinin gerisinde kaldığını" belirterek, "ağırlığı artır" konumunda bulunduğunu açıkladı.

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