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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Güçlü ABD verileriyle yükselişe geçen kur, dün 3.70'i görmüştü

16 Şubat 2017 12:20

ABD’de dün açıklanan TÜFE verisi ve perakende satış verisi ile güç kazanıp 3.70 TL seviyesine yükselen dolar/TL bugün, bankalararası piyasalarda 3.66 seviyesinde seyerediyor. Euro/TL ise 3.89 seviyesinin hemen üstünde işlem görüyor.

Veri takviminin sakin geçecek olması nedeniyle dolarda gün içinde sakin seyir bekleniyor.

Fed'den gelen faiz artışı sinyali ve güçlü ABD verileriyle yükselen dolar/TL, kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dolarda küresel bazda yaşanan kar satışları ve gelişmekte olan para birimlerine yönelik hafta başından beri kuvvetli seyreden risk iştahı ile dolar/TL yeniden yönünü aşağı çevirdi.

Yellen'ın faiz artışı sinyali, dolardaki düşüşü frenledi

ABD Başkanı Janet Yellen'ın önceki günkü konuşmasında faiz artışı sinyali vermesi dolardaki düşüş trendini frenlemişti.

Son ABD verileri, faizlerin Fed tarafından daha erken bir sürede artırılabileceği beklentilerini yükseltirken, dolar endeksini 101,76 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Endeks bu sabah 100,92 seviyesine geriledi.

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