"Fed bu yıl üçten fazla faiz artırımına gidebilir"

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, bankanın bu yıl en az üç kez ve ya biraz daha fazla faiz artırmasının uygun olacağını söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Partick Harker da 3 faiz artırımını uygun gördüğünü belirtti.

New York kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Rosengren, piyasaların faiz artış hızına yönelik beklentilerinin düşük olmasının Fed'i durdurmayacağını ifade etti.

"Aksi halde ekonominin aşırı ısınabilir"

"Politika faizini, en az Fed'in mevcut tahmini kadar veya biraz daha fazla artırmak muhtemelen uygun olacak" görüşünü paylaşan Rosengren, aksi halde ekonominin aşırı ısınabileceği uyarısında bulundu.



Rosengren, buna karşın, yeni ABD yönetiminin mali politikalarına ve uluslararası gelişmelere yönelik belirsizliğin, iyimser beklentileri için risk teşkil ettiğini dile getirdi.



"Üç faiz artırımı uygun"



Philadelphia Fed Başkanı Partick Harker ise Amerikan ekonomisinin sağlığına tam olarak kavuştuğunu belirterek, "İşlerin yolunda gideceğini varsayarsak, 2017 için 3 faiz artırımını uygun görüyorum" dedi.



Philadelphia kentindeki La Salle Üniversitesi'nde konuşan Harker, ayrıca, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Harker'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunuyor.

Sonraki toplantı martta

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Yellen, toplantının ardından alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.



Piyasaların mart toplantısına ilişkin faiz artırım beklentisi, CME Group'un verilerine göre, son iki günde yüzde 20'nin üzerinde artarak yüzde 40'a yaklaştı.