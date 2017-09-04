T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum'un ünlü balık restoranı işletmecisi boğazından bıçaklanmış halde bulundu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

04 Eylül 2017 21:43

Bodrum’daki ünlü bir balık restoranın iki gündür kayıp olan işletmecisi 56 yaşındaki Mustafa Coşkun, otomobilinde bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Kumbahçe mahallesindeki dünyaca ünlü Barlar Sokağı’ndaki Berk Balık Restoran’ın işletmeciliğini yapan evli ve iki çocuk babası Mustafa Coşkun, geçen cumartesi günü sabahı işe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. İşe gitmeyen ve cep telefonundan da kendisine ulaşılamayan Coşkun’un eşi Aylin Coşkun, meraklanarak polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Ancak bugün öğle saatlerinde üzücü haber geldi. Bir çoban, yol kenarında park halindeki bir otomobilde Coşkun’ın bilekleri kesilmiş ve boğazından bıçaklanmış haldeki cesedini buldu.

Bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu belirtilen Coşkun’un ölümü ilçede üzüntü yarattı. Coşkun’un ölümüyle ilgili 6 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Çoşkun’ın cesedi otopsiye kaldırıldı. Ayrıca olay yerinde bulunan bıçağa ise incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İSİM FERAYE: BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Mustafa Coşkun ailesinin yakın arkadaşı olan Türk Sanat Müziği’nin duayen ismi Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işıl, "Her turizm bölgesindeki esnaf gibi ekonomik sıkıntıları vardı. Ancak Mustafa işinin ehli işini çok seven ayrıca Bodrum’da çok sevilen değerli bir arkadaşımızdı. Olayı duyunca inanamadık büyük üzüntü yaşıyoruz" dedi.

ETİKETLER

Bordumrestoran işletmecisiMustafa Coşkun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24