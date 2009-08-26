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Kültür-Sanat

Bodrum'u Irak gibi gösterdiler

ABD yapımı The Last Templar adlı filmde Bodrum sahneleri öyle bir gösterildiki görenler Irak ya da Afganistan sandı.

26 Ağustos 2009 03:00

ABD yapımı The Last Templar adlı filmde Bodrum sahneleri öyle bir gösterildiki görenler Irak ya da  Afganistan sandı.

NTV'nin haberine göre senaryosunu Suzette Couture'ün yazdığı mini TV dizisinde Bodrum, Türkiye yazısıyla açılan sahnelerde kahramanlar, deve kervanlarının geçtiği çöllerde konaklıyor. Bodrum'un yemyeşil ormanların yerini uçsuz bucaksız çöller alıyor. Develerin gezdiği çöller, klasik bir Arap köyünde rastlanabilecek tek katlı yapılar, çadırlar, sokakta yılan oynatanlar görülüyor.

Eski bir hazinenin peşine düşen kahramanların macerasını anlatan 'The Last Templar', Hollywood dizi ve filmlerinin çok uzağında. Tapınak şövalyeleri üzerine kitaplarıyla tanınan Raymond Khoury'nin kitabından uyarlanan yapımda, coğrafya ve arkeoloji alanında büyük hatalar var.

 

Oscarlı oyuncu Mira Sorvino'nun başrolde olduğu yapım internetteki veri tabanı imdb'de olumsuz eleştiriler aldı. Sitenin kullanıcıları diziye 10 üzerinden 5 puan verdiler.

 

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