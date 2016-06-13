Bodrumlu turizmci: 50 yıldır böyle kötü sezon görmedim

Terör olayları ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar Antalya'da da devam ediyor. Özellikle Rus turistlerin en fazla tercih ettiği bölgelerden biri olan Kemer'de açık olan otellerin doluluk oranının yüzde 40 oranında olduğu belirtiliyor. Turizm sektöründeki durgunluktan Akdeniz kadar Ege Bölgesi de etkileniyor. Bodrum’da restoran işleten 82 yaşındaki Mehmet Akpınar, 50 yıllık turizmci olduğunu ama böyle bir sezon görmediğini belirtti.

Yarına Bakış'ta yer alan habere göre; Kemer'de 2 butik otelin işletmeciliğini yapan Nejdet Şeker, içinde bulundukları durumu anlatırken, “1988’den bu tarafa turizm işletmeciliği yapıyorum. Körfez Savaşı da dahil birçok kriz gördük, fakat en ağır kriz bu sene. Bu seneki kriz bütün esnafımızı, halkımızı, çalışanlarımızı vurdu. Acil turizm bakanımızı Kemer’de misafir etmek istiyoruz. Birebir esnafımızla, çalışanlarla, otelcilerle görüşmesini istiyoruz. En zor zamanımız ve en zor şartlarımız bu sene. İşlettiğimiz 2 otelimiz var ama krizden dolayı biri kapalı, diğerini ise açık tutuyoruz.” diye konuştu.

İlçedeki plaj işletmecilerinden Aydın Kubilay da, plajlardaki doluluk oranının geçen sene bu zamana göre 10’da 1 bile olmadığını söyledi. Kubilay, “Ciromuz geçen yıla oranla yüzde 80 düştü.” dedi.

"Bu sahil tarihinde böyle

boşluk görmedi"

Bodrum’da restoran işleten 82 yaşındaki Mehmet Akpınar, 50 yıllık turizmci olduğunu ama böyle bir sezon görmediğini belirtti. Akpınar, “Bu sabah gidip bankadan 10 bin lira daha çektim. Çünkü restoran durduğu yerden para yiyor, işçi çıkarmak istemiyorum, idare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar? Günde bir iki müşteri geliyor, o da çay içiyor. Bu sahil tarihinde böyle boşluk görmedi.” ifadelerini kullandı.

Uzakdoğulu turistler de gelmedi

Daha çok İngiliz, Alman ve Çin olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğulu turistlerin tatil için tercih ettiği Fethiye’de de; önemli bir gelir kaynağı olan yamaç paraşütü uçuşlarında büyük düşüş olduğu belirtiliyor. Bölgenin en çok tercih edilen turistik merkezlerinden Ölüdeniz’de de plajların boş kaldığı gözlendi. Fethiye Otelciler Birliği eski yöneticilerinden Ramazan Gümüşhan, turist sayısındaki düşüşün gözle görülür hale geldiğini söyledi. Sektörü 3 yıldır canlı tutan Uzakdoğulu tatilcilerin de artık güvenlik endişesi nedeniyle bu yıl gelmediğini aktaran Gümüşhan, şunları söyledi:

“Temmuz- ağustos ayı bizim için belirleyici olacak. İngiltere’den yeni döndüm. İngiltere’de 20 Haziran gibi okullar kapanıyor. Bu İngilizlerin tatile yönelimini artıracaktır. Diğer pazarlardaki yoğunluk ve fiyat artışı Türkiye’yi ön plana çıkarabilir. Ancak hükümetimizin Türkiye’nin güvenlik algısını tüm dünyada değiştirecek adımları bir an önce atması gerekiyor. Bu turizmimizin geleceği açısından çok önemli.”