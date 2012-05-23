Bodrum'daki sit alanı Cennet Koyu'na bakanlık onayıyla villa yapılıyor!

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü Cennet Koyu’ndaki 600 dönümlük sit alanına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla 210 villa ve 102 odalı bir otel inşa ediliyor. Bodrumlular doğal alanın tahrip edilmesinden rahatsızken, projeye izin verenler “yatırım yapılıyor” diyor.

Göltürkbükü Cennet Koyu’nda Bodrum’un gelmiş geçmiş en büyük ‘turizm’ yatırımı yapılıyor. Radikal gazetesinden Serkan Ocak'ın özel haberine göre; Astaş Holding, 600 milyon Euro’luk dev projeyi Bodrum’un incisine, ‘cennet’in ortasına yapıyor. Arazinin tamamı özel mülk. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onayı bulunan proje ilgili tüm kurumlardan izin almış. Turizm adı altında yüzlerce villa ve rezidans satışa çıktı. Dünyaca ünlü otel zinciri Mandarin Oriental 102 odalı bir otel yapacak. 3. derece arkeolojik SİT statüsünde bulunan 600 dönümlük arazide 10 bin zeytin ağacı bulunuyor. Zeytinlerin büyük kısmı söküldü. Çevreciler, meslek odaları, bölge halkı ‘cennet’in betonlaşmasından rahatsız olsa da yerel bürokratlar ‘dev yatırım’dan memnun.

Cennet Koyu, Göltürkbükü’nde tüm Bodrumluların parmakla gösterdiği özel bir mekân. Sakinliği ve bakir kalmışlığıyla ünlü. Şimdi bu koya bakan yamaçlarda The Residences Mandarin Oriental’e ait onlarca villa yükseliyor. Arazinin Cennet Koyu’na bakan tarafı 2. derece doğal SİT alanı. 600 dönümlük arazide 3. derece arkeolojik SİT alanı da bulunuyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, 3. derece SİT alanı olan alanda Roma dönemine ait kaya mezarları da yer alıyor. Bu alanlarda yapılaşma ancak koruma kurullarının izniyle oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı projeyi onayladı.



Villalar 2014’te teslim



2011’de yapımına başlanan inşaatların kabası bitmiş durumda. 2014’te proje taamlanacak. Turizme tahsisli bu alanda, 98 villa ve 112 rezidans satılacak. Alana 102 odalı bir de otel yapılacak. İnşaata giden Saplı Koy’dan Cennet Koyu’na kadar uzanan yol toz duman içinde. Kamyonların biri gidiyor biri geliyor. Doğa artık yeşil renkte değil, sarı ile kahverengi arasında bir toz renginde. Bir zamanlar burada yükselen zeytin ağaçlarının yerlerinde yeller esiyor. İnşaat alanı dev bir şantiyeyi andırıyor. Her köşe başında iş makineleri, işçiler harıl harıl çalışıyor. Bodrum’un bu yeni yerleşim yerinde değeri 4 milyon Euro’yu bulan rezidans ve villalar sahiplerini bekliyor.



Kaymakam: Zaten taşlıktı



Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, bakanlık tarafından belgeli bir tesis olduğunu belirttiği otel ve villa yatırımına olumlu bakıyor: “Turizm Bakanlığı denetiminde, yerel olarak da Göltürkbükü Belediyesi tarafından belgeli. Son haline uzaktan gidip baktım. Bölgedeki en büyük yatırım. Bodrum büyüyor. Yatırımlar geliyor. Büyük markalar geliyor. Mandarin onlardan biri. Yatırımcılara cazip gelen bir kent. Yatırımın gelmesi bizim için yadırganacak, kötü bir şey değil. Bunlar yapılırken doğaya zarar vermemesi önemli. Bir milyon bitki / ağaç diktiler, daha da dikecekler. Orası normalde taşlık, kayalık bir yerdi, bittiğinde cennet gibi olacak. İtalya’dan özel olarak çok büyük ağaçlar getirildi. Bir yandan inşaat devam ederken, diğer yandan yeşillendirme devam ediyor. Bodrum’un iki katlı olan siluetini bozmadan devam eden bir inşaat. Bodrum’da yüksek katlı yapılara izin verilmiyor” dedi.

Göltürkbükü Belediye Başkanı Mehmet Özcan, zeytin ağaçlarının dikilecek vaziyette depolarda beklediğini belirterek şunları söylüyor:

“Zeytin ağaçlarını boş olan yerlere dikecekler. Orası şahıs arazisi. Bir şey yapılamaz. Burası açısından da bu yatırım iyi. Yeni yatırımlar da olacak. Bizden görüş aldılar. Tüm izinlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı verdi. Yatırımcıya buraya yapamazsınız deme şansımız yok.”



Çevreciler: İzinler neye göre verilmiş?

Bodrum’da çevreciler kaygılı ancak inşaatın tüm izinleri olduğu için hukuki anlamda yapabilecekleri fazla bir şey yok. Bodrum’da birçok sivil toplum inisiyatifinin buluşma noktası olan Mavi Yol Girişimi’nden Filiz Dizdar, inşaatla ilgili itiraz noktalarını şöyle sıralıyor:

“Turizm kılıfı adı altında lüks konutlar yapılıp satılıyor. Amaç turizm ise turizm yapsınlar. Konut değil. Planlarında bir usulsüzlük yok. Tüm kurumların izni var. Bu izinler nasıl ve neye göre verilmiş? Yazık değil mi Cennet Koyu’na?”

Göltürkbükü Çevre ve Koruma Derneği’nden Süleyman Tokat, Cennet Koyu’ndaki ormanın 1987’de yandığını belirterek şunları söylüyor: “Daha sonra o araziyi turizme açtılar. Biz evlerimize tadilat bile yapamıyoruz. Koruma statüsünden dolayı. Ancak onlar yapıyor. Biz çivi çakamıyoruz, imar yok, izin yok...”



Bakanlık planlara uygunluğu inceliyor



Kültür ve Turizm Bakanlığı, inşaatla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Alan ‘Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi Tevsii’ sınırları içinde kalmakta olup, AGT Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş.’nin özel mülkiyetindeki bir alandır. Bu özel mülkiyetin de içinde olduğu turizm merkezine ilişkin ‘Çevre Düzeni Planı’ 14 Nisan 2012’de bakanlığımızca onaylandı. Onaylı çevre düzeni planına göre hazırlanan Nâzım ve Uygulama İmar Planları alanın doğal ve arkeolojik nitelikli SİT alanlarını barındırması nedeniyle ‘Koruma Amaçlı Nâzım ve Uygulama İmar Planı’ olarak hazırlanmış, Bakanlığımızca 14 Nisan 2011’de onaylanmıştır. Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca vaziyet planlarına uygun görüş 22 Haziran 2011’de verildi. Yapılanma koşulları, maksimum inşaat alan katsayısı yüzde 30, bina yüksekliği 7.5 m (2 kat) olarak belirlendi. İnşaatın planlara uygun olup olmadığı konusunda bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup sürmektedir.”



2. ve 3. derece SİT alanı içinde



2. derece doğal SİT alanı: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar.



3. derece arkeolojik SİT alanı: Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar.