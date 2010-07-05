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Yaşam

Bodrum'da yangın çıktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde malilik alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının, yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

Turgutreis beldesinin İslamhaneleri Köyü'ndeki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları, engebeli arazi yapısı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Çalışmalara 1 helikopter, itfaiye ekipleri ve orman yangın söndürme işçileri katılıyor.


Ekipler, yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor. Jandarma ekipleri de yangının çıktığı bölgeye yakın olan yerleşim alanlarında güvenlik önlemi aldı.


Bodrum Orman İşletme Şefi Önder Barut, yangına arazi yapısı nedeniyle uzun süre karadan müdahale edemediklerine işaret ederek, ''Ekipler, karadan müdahale edemeyince helikopter desteği istedik. Yangın söndürme çalışmasına köyde yaşayan vatandaşlarımızda destek veriyorlar. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz'' dedi.

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