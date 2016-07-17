Bodrum'da tatil yapan Bogdanovic, darbe girişimi akşamı Rodos'a kaçtı!

Kız arkadaşıyla Bodrum'da dinlenen Bojan Bogdanovic, 15 Temmuz akşamı darbe girişimi olaylarını duyduktan sonra bir bot aracılığıyla Rodos Adası'na geçti.

Yunanistan'dan Sportfm'in haberine göre; olayların daha da kötüleşmesinden korktuğu belirtilen Hırvat yıldızın, menajeri aracılığıyla Yunan takımı Kolossos Rodou BK'nın menajeri George Gkotzogiannis ve yöneticilerden Panagiotis Kounakis ile temasa geçtiği, 1 saatlik yolculukla Rodos Adası'na geçiş yaptığı belirtildi.



Burada da birkaç saat geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, sonrasında ise uçakla Zagrep'e uçtuğu ifade edildi.

2011-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, şu anda NBA takımlarından Brooklyn Nets'te mücadele ediyor.