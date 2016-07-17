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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bodrum'da tatil yapan Bogdanovic, darbe girişimi akşamı Rodos'a kaçtı!

Bogdanovic'in olayların kötüleşmesinden korktuğu belirtildi

17 Temmuz 2016 21:41

Kız arkadaşıyla Bodrum'da dinlenen Bojan Bogdanovic, 15 Temmuz akşamı darbe girişimi olaylarını duyduktan sonra bir bot aracılığıyla Rodos Adası'na geçti. 

Yunanistan'dan Sportfm'in haberine göre; olayların daha da kötüleşmesinden korktuğu belirtilen Hırvat yıldızın, menajeri aracılığıyla Yunan takımı Kolossos Rodou BK'nın menajeri George Gkotzogiannis ve yöneticilerden Panagiotis Kounakis ile temasa geçtiği, 1 saatlik yolculukla Rodos Adası'na geçiş yaptığı belirtildi.

Burada da birkaç saat geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, sonrasında ise uçakla Zagrep'e uçtuğu ifade edildi.

2011-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, şu anda NBA takımlarından Brooklyn Nets'te mücadele ediyor.

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