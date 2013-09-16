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Yaşam

Bodrum'da silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde, araç kiralama şirketlerinde çalışan ve aralarında para anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çatışma çıktı

16 Eylül 2013 14:23

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, araç kiralama şirketlerinde çalışan ve aralarında para anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan çatışmada, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Çatışan tarafların 4 tabanca kullandığı çatışma sırasında çevresindeki tatilciler ile turistler paniğe kapılırken olay yerinde 30 boş kovan bulundu.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre olay, Bodrum İlçesi’ndeki Kıbrıs Şehitler Caddesi Gümbet Kavşağı’nda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir otomobil kiralama firmasında çalışan Tahsin, Yaşar, ve Ahmet Kaya otomobille giderken arkadan gelen ve içinde Bekir, Naci, Yakup ve Hasan Turan’ın bulunduğu otomobildekilerin kendilerini takip ettiğini düşünüp araçlarını durdurdu. Aralarında alacak anlaşmazlığı konusunda husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Farklı oto kiralama firmalarında çalışan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.
Tabancalarını çeken taraflar, birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmayı görenler polis ekiplerine haber verdi. Çatışmada Tahsin ve Yaşar Kaya ile diğer gruptan Bekir, Naci, Yakup ve Hasan Turan yaralandı. Yaralılardan Hasan Turan, Universal Hospital Bodrum Hastanesi’ne, diğer 5 kişi ise, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya karışan ve yara almayan Ahmet Kaya ise gözaltına alındı. Üniversal Hospital Bodrum Hastanesi’nde tedavi gören Hasan Turan ile Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Yakup Turan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis olay yerinde 30’a yakın boş kovan buldu. Çatışmada kullanılan tabancaların da ruhsatsız olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili aralarında görgü tanıklarının da bulunduğu sekiz kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.
İki grubun yakınları arasında tırmanan gerginliğin neden olabileceği yeni olayları önlemek için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden takviye polis istendi.Bodrum Devlet Hastanesi’nde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

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