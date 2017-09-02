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Bodrum'da Serdar Ortaç rüzgarı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahneye çıkan ünlü popçu Serdar Ortaç, hayranlarını coşturdu

02 Eylül 2017 13:34

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı\'nın ilk gününde sahneye çıkan ünlü popçu Serdar Ortaç, hayranlarını coşturdu.
Bodrum\'un Gümbet Mahallesi\'ndeki Pasha Club\'da konser veren Serdar Ortaç, sahneye seyirciler arasından \'Gıybet\' adlı şarkısını söyleyerek çıktı. Sahnede Ortaç\'a 2 dansçı kız eşlik etti. Hayranları sahne performansıyla dikkati çeken Ortaç\'ı cep telefonları ile bol bol görüntüledi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde Ortaç\'ın seslendirdiği hareketli parçalara, hayranları da bulundukları yerde dans ederek eşlik etti.
Serdar Ortaç, \"Sevgili konuklar bu gece Serdar Ortaç\'ın 1994\'den 2017\'ye kadar olan bütün şarkılarını dinleyeceksiniz. Hepiniz Serdar Ortaç\'a hoşgeldiniz. Arkadaşlar bu gece iki deli birbirinizi bulursanız ne mutlu bana. Arkadaşlar artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim\" diyerek \'İki Deli\' adlı şarkısını seslendirdi. Ardından ise Ortaç, evlenmeden önce yazdığını söylediği  \'Mesafe\' adlı şarkısını ilk kez seslendirdi. 1 saat sahnede kalan Ortaç, konserin sonunda hayraları tarafından uzun süre alkışlandı.

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