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Yaşam

Bodrum'da iki 'kesik baş' cinayeti

Yunan sahil güvenlik ekipleri Bodrum açıklarında kafaları gövdelerinden ayrılmış iki insan başı buldu

18 Ocak 2015 15:47

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından biri kadın olmak üzere gövdesinden ayrılmış iki insan başı bulundu. İnsan başlarının göçmenlere ait olduğu sanılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yunan internet sitesi "www.rodosalarm.gr"nin haberine göre, balıkçıların ihbarı üzerine Küdür Yarımadası'nın yaklaşık 4 mil açığındaki uluslararası sulara giden Yunan sahil güvenlik ekipleri, gövdesinden ayrılmış iki insan başı buldu.

Yaşar Anter’in DHA’da yer alan haberine göre, ikisi de 40 yaşlarında olan ve bir kadına ait iki insan başı, sudan çıkartılarak önce Leros'taki bir hastanenin morguna, ardından da otopsi yapılmak üzere Rodos Adası'na gönderildi.

Bulunan iki başın yabancı uyruklu kaçaklara ait olduğu sanılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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