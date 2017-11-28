Bodrum'da ihmal iddiasıyla ilgili hastaneden açıklama

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da Şenol Bektaş\'ın (51), Romanya uyruklu eşinin kanser tedavisi görürken iyileştiği söylenerek taburcu edildiği, ancak hastalığın tüm vücudu sarmasıyla ölümü bekler hale geldiği iddiasıyla ilgili hastane açıklama yaptı. İhmal suçlamalarını kabul etmeyen hastane yönetimi, resmi makamlara da konuyla ilgili bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Bodrumlu marangoz ustası Şenol Bektaş, tatil için gittiği Romanya\'da tanışıp evlendiği iki çocuğunun annesi Elena Nicoleta Mainea Bektaş\'ın (40) geçen ocak ayında kanser hastası olduğunu öğrendi. Birkaç hastanede yapılan kontrollerin ardından geçen mart ayında özel bir hastanede tedaviye alınan Elena Nicoleta Mainea Bektaş, iddiaya göre, haziran ayında iyileştiği söylenerek taburcu edildi, eylül ayında tetkiklere gelmesi istendi. Kontrole gelen Elena\'nın kanserinin vücuda yayıldığı ortaya çıktı, bir ay sonra ise vücudu tamamen felç oldu. Eşinin başucundan bir an olsun ayrılmayan Şenol Bektaş, hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

Bodrum\'daki özel hastane, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, şu ifadede yer verdi:

\"Hastanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3 ay sonra yapılan kontrolünde ise kanserin metastaz yaptığının (organizmanın herhangi bir yerinde oluşan bir hastalığın başka bir yere sıçraması, yayılması) anlaşılması sonucu, radyasyon tedavisinin geç yapılmasından dolayı hastanın mağdur olduğuna yönelik iddia asılsızdır. Hastamızın teşhis ve tedavisi tıbbi kurallara uygun şekilde yapılmıştır. Bu konudaki tıbbi açıklamamız, Şenol Bektaş\'ın Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi\'ne (SABİM) yapmış olduğu 9.10.2017 tarihli başvurusu sonrasında, resmi makamlarla paylaşılmış ve konuyla ilgili tüm tıbbi dokümanlar, açıklamamız ekinde resmi makamlara iletilmiştir.\"

Şenol Bektaş\'ın acısını paylaştıklarını belirten hastane yetkilileri, \"Gelin anlaşalım, ne isterseniz yapalım\" şeklinde bir taleplerinin de asla olmadığını vurguladı.



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