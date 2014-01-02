Bodrum'da dalgıçlar caddelerde araç aradı!

Bodrum’da sağanak nedeniyle Turgutreis beldesinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, otomobiller sulara gömüldü. Beldenin Kadıkalesi mevkindeki yol, dağlardan gelen yağmur suları nedeniyle kapandı. Yaklaşık 1 metre derinliğe ulaşan yoldaki su nedeniyle bazı araçlar sulara gömüldü. Araçları kurtarabilmek için itfaiye ekipleri ile dalgıçlar seferber oldu.

Tarihi mezarlık sulara gömüldü

Kemer mevkisindeki tek katlı bir ev de sular altında kaldı. Eve giden caddenin suyla kapanması nedeniyle ekipler eve ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, evdeki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. Yağışın bir anda hızlandığını ve evinin sular altında kaldığını ifade eden Fatma İrkin, “Nasıl oldu anlayamadım. Bir anda bastırdı ve her yer sular altında kaldı. Bütün eşyalarım sulara gömüldü. Emeklerime çok yazık oldu” ifadesini kullandı.

Turgutreis-Akyarlar karayolunda oluşan su birikintisi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Dere kenarında bulunan bir işletmede ise hasar oluştu. Ortakent-Yahşi beldesindeki tarihi mezarlık da sular altında kaldı. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Fırtına zeytinleri söktü

1 aydan kısa sürede ikinci kez şiddetli sel yaşayan Bodrum’da Kasım ayında da hortumlar korkutmuştu. Pınarlıbelen, Kumköy, Kurudere, Çamarası ve Yeniköy’de iki gün arka arkaya görülen ve yaklaşık 15 kilometrekarelik alanda etkili olan hortumlar, korku yarattı. 100’ün üzerinde asırlık zeytin ve çam ağacı kökünden sökülürken, onlarca dönüm meyve bahçesinde de hasar meydana geldi. Bu sabah tarlalarına giden köylüler kökünden sökülen ağaçları görünce şoke oldu.