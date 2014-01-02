T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum'da dalgıçlar caddelerde araç aradı!

Bodrum, 10 saat boyunca hiç hızını kesmeyen kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı

02 Ocak 2014 23:31

Bodrum’da sağanak nedeniyle Turgutreis beldesinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, otomobiller sulara gömüldü. Beldenin Kadıkalesi mevkindeki yol, dağlardan gelen yağmur suları nedeniyle kapandı. Yaklaşık 1 metre derinliğe ulaşan yoldaki su nedeniyle bazı araçlar sulara gömüldü. Araçları kurtarabilmek için itfaiye ekipleri ile dalgıçlar seferber oldu.
 

Tarihi mezarlık sulara gömüldü

 
Kemer mevkisindeki tek katlı bir ev de sular altında kaldı. Eve giden caddenin suyla kapanması nedeniyle ekipler eve ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, evdeki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı. Yağışın bir anda hızlandığını ve evinin sular altında kaldığını ifade eden Fatma İrkin, “Nasıl oldu anlayamadım. Bir anda bastırdı ve her yer sular altında kaldı. Bütün eşyalarım sulara gömüldü. Emeklerime çok yazık oldu” ifadesini kullandı.
Turgutreis-Akyarlar karayolunda oluşan su birikintisi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Dere kenarında bulunan bir işletmede ise hasar oluştu. Ortakent-Yahşi beldesindeki tarihi mezarlık da sular altında kaldı. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
 

Fırtına zeytinleri söktü

 
1 aydan kısa sürede ikinci kez şiddetli sel yaşayan Bodrum’da Kasım ayında da hortumlar korkutmuştu. Pınarlıbelen, Kumköy, Kurudere, Çamarası ve Yeniköy’de iki gün arka arkaya görülen ve yaklaşık 15 kilometrekarelik alanda etkili olan hortumlar, korku yarattı. 100’ün üzerinde asırlık zeytin ve çam ağacı kökünden sökülürken, onlarca dönüm meyve bahçesinde de hasar meydana geldi. Bu sabah tarlalarına giden köylüler kökünden sökülen ağaçları görünce şoke oldu.

ETİKETLER

bodrumsel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24