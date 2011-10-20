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Yaşam

Bodrum'da ABD askerine çuval şoku!

Bodrum'a dün gelen ABD savaş gemisi Ramaage'deki ABD'li askerler Bodrum Barlar Sokağı'nda gezerken...

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Bodrum'a dün gelen ABD savaş gemisi Ramaage'deki ABD'li askerler Bodrum Barlar Sokağı'nda gezerken Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğu belirtilen bir grup eylemci, askerleri gösterdikleri çuvalla protesto etti. 

Protestonun ardından kısa süreli arbede yaşanırken, polisin de gelmesiyle eylemciler ara sokaklara dağılıp kaçtı.   

Polis eylemcileri ararken, proteste edilen ABD'li askerler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. 

180 metre uzunluğunda 290 askeri personeli bulunan savaş gemisinin iki gün Bodrum'da kaldıktan sonra Akdeniz'e açılacağı bildirildi. 










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