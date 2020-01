Bodrum'da 23 ülkeden 80 sanatçıyı buluşturan bienal

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Bienali, resim, heykel sergisi ve İsrailli performans sanatçısı Tzvı Ber Aretz\'ın \'Varoluş\' isimli gösteri sunmasıyla başladı.

Şevket Sabancı Kültür Merkezi\'ndeki, 23 ülkeden 80 sanatçının katıldığı, 1 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan 3. Bodrum Bienali, ilk günden büyük ilgi gördü. 35 resim, 28 heykelin yer aldığı serginin açılışında konuşan sergi yönetmeni ve kurucusu Gülsün Erbil \"Her iki yılda bir düzenlediğimiz Bienal\'i önümüzdeki yıllarda Marmaris\'e taşıyacağız. Dünyaca ünlü sanatçılar yine bu bianelde insanlığın yaşadığı dramları, mutsuzlukları ve dilekleri eserlerine yansıttı. Bodrum Bienali, farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri arasında iletişim kurmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal ortamı zenginleştirecek çağdaş sanat eserlerini izleyicilere sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda resim, heykel, enstalasyon, video, performans vs. gibi değişik disiplindeki yapıtlar, bu etkinlikte yer almaktadır. Bunlara ek olarak sanatın farklı disiplinlerinde alanında uzman kişilerin vereceği konferanslar Bienal\'in kavramsal kısmını zenginleştirmesi adına önem taşıyor\" dedi.

\'KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM\'

Sergideki, Giresun Aksu Şehit Hakan Ortaokulu Resim Öğretmeni, Ressam Eray Mutlu Asal\'ın 40 farklı kumaştan yaptığı \"Bizim Köyümüz\" adını vendiği 2 metrekarelik eseri sanatseverlerin beğenisini kazandı. Kalbindeki köyü tuvaline yansıttığını belirten Asal, \"Yıllarca köyden şehire göç oldu. İnsanlar, doğup, büyüdükleri köylerini ekmek parası için terk etmek zorunda kaldı. Şehirdeki insanların terkettikleri köylerindeki özlemlerini eserime yansıtmaya çalıştım. Böyllelikle, herkes köyüne yolculuk yapsın istedim\" dedi.

SERGİ İÇİN AMERİKA\'DAN GELDİ GÖÇMENLERİN DRAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Sergide dikkat çeken bir başka eser ise ABD\'nin New York şehrinde yaşayan \'Sevested\' adıyla bilinen 72 yaşındaki Alice Pahi Şakar ise karışık teknik ile tuval üzerine yaptığı \"Kayboluş\" isimli tablo oldu. Şakar, eserinde son yıllarda insanların özgürlük barış ve bir lokma ekmek uğruna vatanlarını terkederek Ege ve Akdeniz\'deki facialarda yok olup gidişlerine dikkat çekmek istediğini söyledi. Şakar, \"Sanatçı olarak dünyanın neresinde olursak olalım yaşanan dramlara facialara duyarsız kalmamız mümkün olamaz. Son yılların bana göre en acımasız ve üzerinde durulması gereken olayı vatanından kopup kaçan insanların yakalandığı ölümlerdir. Kimse bu facialarda bizim payımız yok diyemez\" dedi. İsrailli performans sanatçısı Tzvı Ber Aretz de bienalin açılışında \"Varoluş\" isimli bir gösteri sundu. Bienal kapsamında 2 Ekim - 7 Ekim 2017 tarihleri arasında bir hafta sürecek olan konferanslar gerçekleştirilecek. Çağdaş sanatın yansımalarını içeren bu konferansların farklı disiplinlerden alanında uzman kişiler tarafından verileceği bildirildi.



FOTOĞRAFLI