Bodrum'a göçmenlerin akın etmesi krize yol açtı

Bodrum'da Suriyeli ve Burmalı kaçaklardan sonra Pakistanlı göçmenler de akın akın gelmeye başladı.

Vatandaşlar, Kadir Gecesi olması nedeniyle, kaçaklara yiyecek dağıttı.

Yunan adalarına geçmek için Bodrum'u tercih eden Suriyeli ve Burmalılar'ın ardından bu kez de Pakistanlı göçmenler sorun haline geldi. Belediye zabıta ekipleri ve polis tarafından uyarılarak şehir merkezindeki park ve bahçelerden uzaklaştırılan Pakistanlılar, dünyaca ünlü otantik Bodrum Pazarı'nı kampa çevirdi. Yaklaşık bir aydır pazar yerinde yatan Pakistanlıların sayısı bine ulaştı.

Bir iş ve yeni bir hayatın peşindeler

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuschalk kentinde hayvancılık yaparken Taliban'ın saldırıları yüzünden ülkesini terk eden 37 yaşındaki Maghaam Ardanvi, "Hayvanlarımı sattım. Paranın bir bölümünü organizatörlere vererek İstanbul'a geldim. Pasaportumuz, kimliğimiz yok. Ancak ondan sonra bizi Avrupa'ya götürmediler. İstanbul'da kaçak çalıştığımız yerlerde paramızı alamadık. Yunanistan'a gitmek için son çare olarak Bodrum'a geldik. Bir aydır organizatörlerin bize ayarlayacağı botu veya tekneyi bekliyoruz. Pakistan'dan kaçmasaydık Taliban öldürecekti. Buraya geldik, açlıktan öleceğiz. Esnaf elinden gelen yardımı yapıyor ama çaresiz kaldık. Tek umudumuz bir bot ayarlayarak bir Yunan adasına geçmek. Bizler de buralarda 24 saat aç susuz yatmaktan mutlu değiliz. Bir iş bir sıcak çorba ve yeni bir hayatın peşindeyiz" dedi.

Hırsızlık korkusu

Pazar yerinde lokanta işleten 58 yaşındaki Erol Doğan, "Tam otuz yıldır burada esnafım böyle dram görmedim. Devlet önüne geleni sınırdan içeri alarak 'biz bakarız' dedi. Gelip baksınlar bakalım. Bu insanlara esnaf olarak yiyecek içecek yardımı yapıyoruz ama sayıları binleri aştı, esnaf nereye kadar dayanacak. Devlet gücünü burada göstermeli, bu insanları kaderine terk etmemeli veya esnafa bırakmamalı. Çünkü bu insanlar turizm kentinde eğer karınlarını doyuramazlarsa, Yunan adalarına geçemezlerse yakında hırsızlık yapıp olay çıkarmaya başlayacak. Nitekim münferit olaylar başladı. Lokantamda yemek yiyen bir müşterinin çantası çalındı. Bodrum sosyal patlamanın eşiğine geldi. Bir an önce tedbir alınmalı, çarşıdan parklardan bahçelerden kaçakları toplayıp buraya getirmek çözüm değil" dedi.

Vatandaşlardan yiyecek ve içecek dağıtımı

Kadir Gecesi nedeniyle kaçaklara yiyecek ve içecek dağıtan vatandaşlardan ev hanımı Selma Ayrılmaz, "Bugün Kadir Gecesi, süpermarkete alışverişe geldiğimizde arkadaşımızla göçmenleri gördük. İçimiz yandı. Marketlerden ekonomik gücümüz yettiğince yiyecek alıp dağıttık" dedi.