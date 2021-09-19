Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü.



Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden Muğla'da beklenen miktar yağmayınca su rezervleri, minimum seviyelere geriledi. Bodrum'un en önemli iki içme suyu kaynağından biri olan Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2015 Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranının barajda 2020'de yüzde 18'e, 2021'de de yüzde 9'a düştüğünü açıkladı. Barajdaki son durumu DHA görüntüledi.



Baraj çevresinde inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ekim ayında başlayacak '2022 Su Yılı'nın ilk aylarında, yağış miktarının düşük kalması beklenebilir. Kış aylarında yağışlarla birlikte rezervlerde bir artış olacak. Ancak kuraklığın gelecek yıllarda da devam edebileceği düşünülerek gerekli önlemler alınmalıdır.



Bölgeye düşen yağış miktarı aylık olarak izlenmeli. Kuraklık eylem planları oluşturularak gözlenen yağışlar doğrultusunda sürekli olarak revize edilmeli ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturulmalıdır" dedi.

"Kuraklığa rağmen taşkın olabilir"

Kuraklığa rağmen taşkın olabileceği konusunda uyarıda bulunan Özçelik, şunları söyledi: "Hidrolojik döngü gereği yağış eksikliği kendisini kısa süreli şiddetli yağışlar ile dengeleme arayışı içerisinde olacaktır. Alt yapısı zaten sorunlu olan Bodrum'da kısa süreli şiddetli yağışların, taşkınlara dönüşme potansiyeli oldukça yüksektir.



Kuraklık ve su kaynakları yönetimi etkin bir biçimde sürdürülürken, binlerce kez patlayarak milyonlarca metreküp su kaybına yol açan iletim hattı ile ilgili sorunlar derhal çözüme kavuşturulmalıdır. Bodrum'un alt yapı sorunları çözülememesi durumunda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle şiddetlenen su kaynaklı afetler, can ve mal kaybına yol açabilir. Bu gibi sorunlarda Bodrum'un marka değerine de büyük zarar verir." (DHA)