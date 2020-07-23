Bodrum'ta tatil yapan Ali Sunal, yüksek ses nedeniyle otel sahibiyle kavga etti; Berkay özür diledi!

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal, yüksek sesli müzik nedeniyle villasının yanında bulunan otel sahibiyle itiş kakış yaşadı.

Küçükbük'teki villasında kalan Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı.

Berkay özür diledi

O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.