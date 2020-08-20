Covid-19 hastası arkadaşlarıyla bir bodrum katında kalmak zorunda kalan işçiler: Dilenmiyoruz; tedbir alınsın istiyoruz

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde mantolama işinde çalışan 13 işçiden 3’ünün Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir binanın bodrum katında Covid-19 hastası 3 arkadaşıyla beraber yaşamak zorunda kaldıklarını belirten işçiler, "tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.

Memleketlerinden Ankara'ya iş için gelen 13 işçiden biri olan Giyasettin Döğüm, yaşadıkları süreci Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'a anlattı.

Covid-19 testi pozitif çıkan işçilerden Giyasettin Döğüm, belirtileri hissettiğinde 3 kez Sincan Devlet Hastanesi’ne gittiğini ancak kendisinde yeterli semptom görülmediği gerekçesiyle test yapılmadığını söyledi.

Döğüm, “Hastanedeki en son dönüşümün üçüncü gününde, iki arkadaşım fenalaştı. Daha sonra ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldüler. Arkadaşlarıma test yaptıkları sırada ben de belirti taşıdığımı ve bana da test yapmalarını istedim. İki gün sonra 184 Danışma Hattı tarafından testlerimizin pozitif çıktığı bilgisini aldık” dedi.

''Pozitif olmayan 10 arkadaşımızla aynı odada kalıyoruz''

184 Danışma Hattı’ndan arayan kişinin “Kendi kendinizi izole edin” dediğini aktaran Döğüm, “Biz yaşadığımız yerin tek odadan ibaret olduğunu ve izolenin burada mümkün olmadığını kendilerine söylememize rağmen, yapacakları bir şeyin olmadığını söylediler. Biz burada pozitif olmayan diğer 10 arkadaşımızla birlikte yaşıyoruz” diye belirtti.

‘Sağlık hakkımızı istiyoruz''

Döğüm, “Pozitif olanlarla olmayan arkadaşların ayrılması lazım ama buna imkânımız yok. Hasta olan 3 kişinin gözetim altında tutulması lazım. Pozitif olduğum için dışarı çıkmamam lazım ama arkadaşlarımı hastaneye götürmek zorundayım. Bu bir sağlık sorunu. Biz kimseden dilenmiyoruz, sadece sağlığımız için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Her yurttaşın hakkı olan sağlık hakkımızı istiyoruz” dedi. Kaldıkları sitede en az 300 insanın yaşadığını vurgulayan Döğüm, “Kimseye hastalık bulaştırmak istemiyoruz” diye konuştu.

‘Yandaşlarını özel uçakla getiriyorlar, bize sahip çıkmıyorlar''

Aynı yerde çalışan Mehmet Tahir Döğüm ise, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Hem Cumhurbaşkanı hem de Sağlık Bakanı her gün ‘halkımızın yanındayız' diye konuşuyorlar. Gidecek yerimiz yok, kimse bizimle ilgilenmiyor. En çok korktuğumuz durum, hastalığı başkalarına bulaştırmak.”

Dev Yapı-İş: Çalışırken ölmek istemiyoruz

Dev Yapı-İş (Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası), sosyal medya üzerinden habere tepki göstererek, ''Önlem yok denetim yok tedaviye ulaşma olanağı yok. İl pandemi kurulu izolasyon için ne yapıyor? @AnkaraValiligi @ailevecalisma ve @saglikbakanligi pandemi döneminde çıkartılan genelgelerinizi denetlediniz mi? Yoksa patronların insafına mı terk ettiniz? ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ'' şeklinde paylaşım yaptı.