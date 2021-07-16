Bodrum Gümüşlük'te otluk ve sazlık alanda yangın; 2,5 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangın endişe yarattı. Yangının çıktığı bölgenin yakınında akaryakıt istasyonu olduğu belirtilirken, ekipler 2,5 saatlik yoğun söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki otluk ve sazlık alanda geç saatlerde yangın çıktı. Samanlık mevkisinde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, iş makineleri de bölgeye ulaşılması amacıyla yol açma çalışmaları başlattı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 iş makinesi, su tankerleri ve 20 işçinin yanı sıra Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliğine bağlı 8 itfaiye aracı ve 30 personel sevk edildi.

İş makineleri ile yangının yakınına kadar yol açılırken, ekipler de müdahalelerini yoğun şekilde sürdürdü.

Alevlerin yayılmasının önünü kesen ekiplerin çabaları ile yangın 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.