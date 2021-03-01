T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum'da sular çekildi, binlerce yıllık tarihi kral yolu ortaya çıktı

01 Mart 2021 18:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.

150 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

"Gümbet'te 1,5 metre sular çekildi"

Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi. 1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi. (İHA)

Bodrum kral yoluBodrumkral yoluGümüşlükGümüşlük koyu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24