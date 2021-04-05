Bodrum'da deniz manzaralı doğal ve arkeolojik sit alanları ihale yoluyla satışa çıkarıldı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Resmi Gazete’de yayınlanan ilanıyla Konacık ve Göl mahallerinde, içinde doğal ve arkeolojik sit alanı da olan 5 taşınmaz yaklaşık 52 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Satılacak alanların 3’ü, 2’nci derece sit alanı ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı konumunda. Ayrıca ilanda “zeytinlik” olarak da geçen içinde sit alanının olduğu deniz manzaralı bu 3 alan için yaklaşık 40 milyon lira değer biçildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nün ilanında, taşınmazlar toplamda 63 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. İlanda yer alan 5 taşınmazdan 3'ünün içinde zeytinlik olduğu ve 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu belirtilirken bu alanların toplamı ise 40 milyon TL'ye ulaşıyor.

İhale şartlarında, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu maddesi de yer aldı. 14 ve 15 Nisan'da yapılacak olan ihalede yaklaşık 10 milyon TL geçici teminat bedeli belirlendi.