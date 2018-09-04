Bodrum Caz Festivali tüm hızıyla sürüyor

Heyecanla beklenen Bodrum Caz Festivali, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği Bodrum Caz Festivali Afiş Tasarım Yarışması Sergisi ile başladı. Oasis Avm Sümbül Sokak’taki açılış kokteyline ünlü piyanist Uraz Kıvaner müzikleriyle eşlik etti. Sergi 9 Eylül’e dek gezilebilecek.

Mine Sanat Galerisi’nde Cazın İmgeleri – Atilla Atala ve Reşat Demirkol sergisi açılışında saksofonuyla Reşat Demirkol sahne aldı. Sergi sanatseverlerle festival sonuna dek buluşacak.

Kimler sahne aldı?

Açılış Konseri 1 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Solist: Sibel Köse konseri ile gerçekleşti. Bodrum Belediye Meydanı’nda Sibel Köse ve Volkan Canşe’nin muhteşem performanslarıyla gerçekleşen konsere ilgi oldukça yoğundu. Pop ve Caz’ın buluştuğu noktada özel sesiyle şarkılar söyleyen Şenay Lambaoğlu, aynı gece Off Gümüşlük’te sahne aldı. Dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Lambaoğlu, mekanın hoş atmosferine sesiyle renk kattı.

2 Eylül’de Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı Pop ve Caz Söyleşisine katılan Özlem Oktar Varoğlu, Nükhet Duru, Jehan Barbur ve İlhan Erşahin Pop ve Caz kültürlerinin yurt dışında ve ülkemizdeki durumu üzerine sohbet ettiler. Ardından Bir Bilet İki Festival kapsamında Bodrum Caz Festivali ile Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin iki konseri Gümüşlük Festival Alanı’nda buluştu. İki New York’lu sanatçı Oran Etkin ve İlhan Erşahin ekiplerindeki olağanüstü sanatçıların da performansları ile ardı ardına iki konser verdiler.

3 Eylül’de ise Off Gümüşlük’te Nühket Duru Sings Jazz projesi ile Bodrum Caz Festivali’nin Pop ve Caz olan teması ile tam örtüşen bir konser verdi. Canlı Müzik yeniden ilgi görmeye başladı, mekan sahipleri de bunun kıymetini artık biliyorlar diyen Duru, artık birer caz standardı olan kendi şarkılarını caz ile yorumladı.

4 Eylül’de ZAİ’de Yıldız İbrahimova ve Kaan Bıyıkoğlu, ardından Antik Tiyatro’da Kenan Doğulu İhtimaller Projesi ile sahne aldı.

Konserler

5 Eylül’de Shalosh Trio, Yalıçiftlik’te açılan Stella Jazz Club’da sahne alacak.

Yine 5 Eylül’de Off Gümüşlük’te ise uzun zamandır Amerika’da yaşayan Fahir Atakoğlu, popüler eserleri caz, cazları ise biraz pop tadında çalacak.

6 Eylül’de Bodrum İskele Meydanı’nda ülkemizde ilk kez Caz Yüksek Lisans Eğitimi veren Bahçeşehir Üniversitesi’nin Caz Kentet konseri halka açık olarak gerçekleştirilecek. Gece ve Caz bölümünde Ayşe Sicimoğlu Quartet, New Music adını verdikleri çalışmaları ile Off Gümüşlük sahnesinde olacak.

7 Eylül akşamı ‘Barbaros Bay Reserve Residences Bodrum managed by Kempinski ve Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’ ev sahipliğinde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleşecek. Aynı gün Greg Lamy Trio, çağdaş caza ışık tutan yenilikçi yaklaşımıyla Off Gümüşlük’te sahne alacak.

8 Eylül’de Festival, yine Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleşecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Solist: Jülide Özçelik konseri ile devam edecek. Off Gümüşlük’te ise İstanbul Funk Unit sahne alacak.

9 Eylül’de Off Gümüşlük konserleri Güz Şarkıları – Güvenç Dağüstün & Ece Dağıstan konseri ile sona erecek.

Sergiler

Festival üç sergiye evsahipliği yapıyor.

Caz Derneği Onursal Üyesi Reşat Demirkol ve Atilla Atala’nınfırçasından caz ustalarının portrelerinin sergilendiği Cazın İmgeleri Atilla Atala - Reşat Demirkol Sergisi Yalıkavak’ta Mine Sanat Galerisi’nde 1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da açılış yapacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü öğrencileri arasında yapılan Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Sergisi’nde öğrencilerin eserleri

29 Ağutos-9 Eylül tarihleri arasında OASIS AVM Sümbül Sokak’ta ücretsiz olarak görülebilir.

BODFAD sanatçılarının geçen yıl 1. Bodrum Caz Festivali’nde çektikleri fotoğraflardan oluşan Bodrum Caz Festivali 2017 Fotoğraf Sergisi Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde 5 Eylül tarihinden itibaren ücretsiz olarak gezilebilecek.

Festivalin destekçileri

Festvalin destekçileri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bodrum Belediyesi, İsrail ve Lüksemburg Büyükelçilikleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Europe Jazz Network yer alıyor.

Konser verilecek mekanlar arasında ise Off Gümüşlük, AYADA Maldives, Barbaros Reserve Residences- Bodrum managed by Kempinski, Renault-MAİS, ZAI ve Korev bulunuyor.

TAV, Bodfad, Securitas, Travelium&Bob Vale, Mine Sanat Galerisi, Oasis AVM, Stella Jazz Club ve Bodrum Marina Osmanlı Tershanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi de festivale katkı sağlayan kuruluşlar.

Festivalin basın sponsorları ise T24, Hürriyet Kitap Sanat, Kent TV, Joy Fm, Joy Jazz, Jazz Dergisi, Cazkolik, Andante, Bodrum Life, Çekişte ve Bodrumda Yaşam.

9 Eylül’e kadar devam edecek olan festivalin programı ile ilgili detaylar www.bodrumcazfest.org sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.