Bodrum Caz Festivali başlıyor: Biletler satışta

Bodrum Caz Festivali’nin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı. Program ile ilgili detaylar www.bodrumcazfest.org sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, özel mekanların yanı sıra Antik Tiyatro ve Osmanlı Tershanesi gibi Bodrum’un tarihi mekanlarında gerçekleşecek.

Konserler

Festival, 1 Eylül’de Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Solist: Sibel Köse konseri ile Bodrum Belediye Meydanı’nda açılış yapıyor.

2 Eylül’de Off Gümüşlük’teki programda bir söyleşi var. Pop ve Caz Üzerine sohbette Cüneyt Özdemir konukları ile bu yılın teması olan Pop ve Caz’ın birleştiği ve ayrıldığı noktalar üzerine söyleşilecek. Yine 2 Eylül’de İlhan Erşahin, İstanbul Sessions projesiyle ile Off Gümüşlük’te sahne alacak.

3 Eylül’de, Nükhet Duru, bir sürpriz konser gerçekleştirecek. Caz dinleyerek büyüdüğünü ifade eden Duru, Nükhet Duru Sings Jazz konseri ile dinleyicileriyle beraber olacak.

4 Eylül’de ‘Yeni Nesil Kütüphane’ sloganı ile açılan ZAI, Yıldız İbrahimova & Kaan Bıyıkoğlu konserine ev sahipliği yapıyor.

Yine aynı gece Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan Kenan Doğulu İhtimaller Projesi konseri ile festivalin Pop&Caz temasının altı çizilecek.

5 Eylül’de Shalosh Trio, Yalıçiftlik’te açılan Stella Jazz Club’da sahne alacak.

Yine 5 Eylül’de Off Gümüşlük’te ise uzun zamandır Amerika’da yaşayan Fahir Atakoğlu, popüler eserleri caz, cazları ise biraz pop tadında çalacak.

6 Eylül’de Bodrum İskele Meydanı’nda ülkemizde ilk kez Caz Yüksek Lisans Eğitimi veren Bahçeşehir Üniversitesi’nin Caz Kentet konseri halka açık olarak gerçekleştirilecek. Gece ve Caz bölümünde Ayşe Sicimoğlu Quartet, New Music adını verdikleri çalışmaları ile Off Gümüşlük sahnesinde olacak.

7 Eylül akşamı ‘Barbaros Bay Reserve Residences Bodrum managed by Kempinski ve Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’ ev sahipliğinde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleşecek. Aynı gün Greg Lamy Trio, çağdaş caza ışık tutan yenilikçi yaklaşımıyla Off Gümüşlük’te sahne alacak.

8 Eylül’de Festival, yine Bodrum İskele Meydanı’nda gerçekleşecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Solist: Jülide Özçelik konseri ile devam edecek. Off Gümüşlük’te ise İstanbul Funk Unit sahne alacak.

9 Eylül’de Off Gümüşlük konserleri Güz Şarkıları – Güvenç Dağüstün & Ece Dağıstan konseri ile sona erecek.

Sergiler

Festival üç sergiye evsahipliği yapıyor.

Caz Derneği Onursal Üyesi Reşat Demirkol ve Atilla Atala’nın fırçasından caz ustalarının portrelerinin sergilendiği Cazın İmgeleri Atilla Atala - Reşat Demirkol Sergisi Yalıkavak’ta Mine Sanat Galerisi’nde 1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da açılış yapacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü öğrencileri arasında yapılan Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Sergisi’nde öğrencilerin eserleri

29 Ağutos-9 Eylül tarihleri arasında OASIS AVM Sümbül Sokak’ta ücretsiz olarak görülebilir.

BODFAD sanatçılarının geçen yıl 1. Bodrum Caz Festivali’nde çektikleri fotoğraflardan oluşan Bodrum Caz Festivali 2017 Fotoğraf Sergisi Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde 5 Eylül tarihinden itibaren ücretsiz olarak gezilebilecek.

Festivalin destekçileri

Festvalin destekçileri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bodrum Belediyesi, İsrail ve Lüksemburg Büyükelçilikleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Europe Jazz Network yer alıyor.

Konser verilecek mekanlar arasında ise Off Gümüşlük, AYADA Maldives, Barbaros Reserve Residences- Bodrum managed by Kempinski, Renault-MAİS, ZAI ve Korev bulunuyor.

TAV, Bodfad, Securitas, Travelium&Bob Vale, Mine Sanat Galerisi, Oasis AVM, Stella Jazz Club ve Bodrum Marina Osmanlı Tershanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi de festivale katkı sağlayan kuruluşlar.

Festivalin basın sponsorları ise T24, Hürriyet Kitap Sanat, Kent TV, Joy Fm, Joy Jazz, Jazz Dergisi, Cazkolik, Andante, Bodrum Life, Çekişte ve Bodrumda Yaşam.

