Bodrum Beyaz Ev’in Tanju Eksek’inden yeni albüm: Bize Kalan

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Türk rock müziğinde 40 yılı aşan deneyime sahip Tanju Eksek’in yeni albümü ‘Bize Kalan’ın, bu zamana kadar çıkan albümlerinden toplanmış bir nevi 'Tanju Eksek Greatest Hits' albümü olarak düşünüldüğü söylendi.

2001 yılında kaybettiğimiz müzisyen Yavuz Çetin ile Bodrum Beyaz Ev'de çaldıkları dönem ve sonrasında gelişen süreçte genç müzisyenlere verdiği destekle bilinen Eksek’in Bodrum-İstanbul ana hattında ortaya konan binlerce saatlik sahne performansının izinin yeni albümündeki her notaya yansıtıldığı belirtildi.

Tek cover şarkının Nejat Yavaşoğulları’nın ‘Bu Yorgunluktan Bıktım’ şarkısı olan albümde, Erhan Güleryüz şiirlerini paylaştı, Akın Eldes elektrik gitarıyla eşlik etti, Uğur Öktem, Erkan Okur, Türker Otçu, Burak Güngörmüş ve Toygun Sözen gibi birçok müzisyen bilgi ve deneyimleriyle albüme katkı sağladı.

Kayıtları Bodrum ‘pianoniMRecords’ stüdyosunda yapılan ve ‘People Make Music’ etiketiyle çıkan albüme Spotify ve YouTube gibi dijital platformlardan ulaşılabilir.