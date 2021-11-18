Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında eski bir ahşap tur teknesi battı. Durumun bildirilmesi üzerine, sahil güvenlik dalgıçları arama çalışması başlattı.

Bu sabaha karşı, Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Koyu açıkları ile İstanköy (Kos) Adası arasındaki sularda, 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tur teknesi battı.

Batmakta olan tekne, Bitez koyundan antrenmana çıkan kürek sporcuları tarafından fark edildi. Sporcular, göçmen teknesi olabileceği veya içerisinde insan bulunabileceği endişesiyle sahil güvenlik ve Bitez Liman görevlilerine durumu bildirildi.

Bodrum Limanı’ndan hareket ederek bölgeye gelen sahil güvenlik arama kurtarma dalış timi, arama kurtarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir bölümü suyun yüzeyinde bulunan teknenin öğle saatlerinde tamamen battığı görüldü. (ANKA)