Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı; 8 kayıp, 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinin 6 mil açığındaki Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmek isteyen kaçakların bulunduğu tekne battı. Kaybolduğu söylenen 15 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Bodrum İlçesi'ne bağlı Akyarlar Köyü Hüseyin Burnu Feneri ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede bugün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Hareket noktaları belirlenemeyen ve yaklaşık 40 kaçak iki tekneyle yaşadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek üzere yola çıktı. Saat 04.00 sıralarında, ilk tekne, İstanköy Adası'na ulaştığı sırada, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yunan yetkililer bildirdi

Kaçakların ikinci tekneden söz etmesi üzerine bölgede yapılan çalışmalarda, söz konusu teknenin battığı ve 15 kaçağın da kaybolduğu ortaya çıktı. Yunan yetkililer, durumu Türk yetkililere aktardı.

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Deniz Arama Kurtarma ekibi ve Akyarlar Köyü'ndeki balıkçılar arama kurtarma çalışmaları başlattı.