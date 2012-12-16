'Böcekler kaliteli ürün elde etmemizi sağlıyor'

Uzmanlar, 1 milyon 720 bin hayvan türünden 854 binini oluşturan böceklerin insanlar için faydalı olduğunu söyledi. Bu anlamda böceklerin kaliteli ürün elde etmemizi sağladığı ifade edildi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, "böceklerin sadece pire, tahta kurusu, insanlar için zararlı böcekler olarak düşünülmemesi gerektiğini" belirtti.

Yıldırım, ''Böceklerin faydaları o kadar çok ki hakikaten saymakla bitiremiyoruz. Sayılamayacak kadar insanoğluna hizmetleri var. Tabii sadece bin civarında zararlıları var. Bunun için böcekleri 'pis bir yaratık' olarak görmek doğru değil. Dünyada 20 bin civarında yaban arı türü var. Bunların hepsi tozlaşmayı, tohum bağlamayı sağlıyor, kaliteli ürün elde etmemizi sağlıyor. Bilim dünyasına da önemli katkı sağlıyor'' dedi.