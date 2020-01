Bobs’da en iyiler belli oldu

Deutsche Welle'nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Bobs - Best of Online Activism yarışmasında en iyiler belirlendi. Türkçe dahil 14 dilin yarıştığı altı ana kategoride kazananların belirlendiği Berlin'deki jüri oturumu heyecanlı tartışmalara sahne oldu.

Jüri üyeleri bir yanda oturumun düzenlendiği salonda finalistleri mercek altına alırken, diğer yanda sanal alemde ?maca=tur-T24_text-11849-xml-mrss#thebobs14 hashtag'i üzerinden düşünce ve izlenimlerini ve finalistlerle ilgili linkleri paylaşmayı ihmal etmediler. Ve sonunda 3 bini aşkın aday önerisinin içinden altı kazanan belirlendi. İşte tüm dillerin birbirine karşı yarıştığı altı ana kategorinin kazananları…

En İyi Blog

En İyi Blog kategorisinde ipi göğüsleyen, bu yıl Mısırlı fotoblogcu Mosa'ab Elshamy oldu. https://www.facebook.com/mosaabelshamy). Kahireli Mosa'ab Elshamy, Kahire'deki güncel gelişmeleri, aynı zamanda Mısır kültürü ve günlük yaşamını yansıtan etkileyici fotoğrafları ile ödüle layık görüldü. Şu sıralar fotoğraf makinesiyle underground Mahraganat müzisyenlerine eşlik eden Mosa'ab Elshamy‘nin Mısır devrimi sırasında çektiği bir fotoğraf 2013 yılında Amerikan Time dergisi tarafından yılın en iyi on fotoğrafı arasında gösterilmişti. Bobs jürisi ödül gerekçesinde Elshamy'nin Mısır toplumundaki uçurumu etkileyici bir şekilde yansıttığını belirterek giderek sertleşen bir ortamda ifade gücü yüksek fotoğraflarıyla dikkat çektiğini kaydetti.

En İyi Sosyal Aktivizm

"Visualizing Palastine" (Filistin'i görselleştirmek) (http://visualizingpalestine.org/) adlı internet sitesi, En İyi Sosyal Aktivizm kategorisinde ödüle layık görüldü. Filistin bölgelerindeki durumun grafikler yoluyla gözler önüne serildiği sayfada sadece Yahudi yerleşimleri gibi tartışmalı konular değil, aynı zamanda çevre, tıbbi hizmetler, eğitim gibi konular da yer buluyor. İngilizce içerikleri temsilen jüride yer alan Trinidad-Tobago'lu Georgia Popplewell, Visualising Palestine sitesinin son derece duygu yüklü bir şekilde tartışılan karmaşık bir konuyu anlaşılması daha kolay bir düzleme çektiğini ve gözler önüne serdiğini kaydetti.

En Yaratıcı ve Özgün

Bu kategoride Çinli bir ‘dil sanatçısı‘ en yaratıcı proje olarak jürinin seçimi oldu. Gerçek ismini güvenlik endişesi nedeniyle açıklamak istemeyen sanatçı, Çin mikroblogu Weibo'da 'weicombo' (www.weibo.com/weicombo) hesabı üzerinden güncel gelişmeleri tek bir harfle yorumluyor.

Çin alfabesinin özelliklerini son derece yaratıcı bir şekilde kullanan sanatçı, harflerdeki çok küçük değişikliklerle büyük anlam farkları yaratıp ironi ve hiciv yüklü mesajlara dönüştürüyor. Çince içeriklerden sorumlu jüri üyesi Tienchi Martin-Liao, bilmece ve kelime oyunlarının Çin'de köklü bir gelenek olduğuna dikkat çekerek 'weicombo' Çin'deki sansürü atlatmak için son derece yaratıcı ve zeki bir yol buldu. Jüri üyesi, "Onun kelime oyunları sadece siyasi değil, aynı zamanda esprili ve bu nedenle seviliyor“ diye konuştu.

Global Medya Forumu Ödülü

Deutsche Welle'nin bu yıl 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği Global Medya Forumu'nun (http://www.dw.de/global-media-forum/home/s-30956) bu yılki ana teması ‘Enformasyondan Katılıma‘ başlığını taşıyor. Bobs'un Global Medya Forumu özel ödülünün bu yılki teması da aynı. Bobs jürisi bu kategoride Hindistan'dan ilginç bir projeyi ödüle layık gördü. Taşrada altı diyalektte çıkarılan haftalık gazete "Khabar Lahariya" (http://khabarlahariya.org) tamamen kadın gazetecilerin ürünü.

Çoğu okuma yazmayı sonradan öğrenmiş olan bu kadın aktivistler gazetenin hem üretimini hem dağıtımını üstleniyor ve yazdıkları içeriklerle ağırlıklı olarak ülkenin kuzey ve doğusunda internet erişiminin neredeyse hiç bulunmadığı köy halkına hitap ederek buralardaki en önemli bilgi kaynağı işlevini görüyor. Hintli jüri üyesi ve blog yazarı Rohini Lakshané, “Bu gazete, bir demokrasinin işleyişinin bilgi erişimine bağlı olduğunun ve bunun herkes için geçerli olduğunun parıldayan bir örneği“ diye konuştu.

En İyi İnovasyon

Bangladeş‘ten "BanglaBraille" (http://www.banglabraille.org) bu kategoride ödülün sahibi oldu. Okul kitaplarını dijitalleştirerek kör alfabesi Braille'ye çevirip basan proje, aynı zamanda internet sitesinde müfredatta yer alan derslerin ses dosyalarına da yer veriyor. Bir milyonu aşkın kişinin görme engelli olduğu Bangladeş'te okul çağındaki 50 bini aşkın çocuk malzeme eksikliği nedeniyle okula devam edemiyor.

Gönüllülerden bir ağ oluşturan "BanglaBraille" kitapların çözümlenmesi ve bağışlar yoluyla bu eksikliği gidermeye çalışıyor. Bobs uluslararası jürisinin Bangladeşli üyesi Shahidul Alam, "BanglaBraille Bangladeş'teki pek çok öğrencinin hayatını temelden değiştirdi ve resmi makamların kabul edilemeyecek şekilde ihmal ettiği bir sorun konusunda mücadele veriyor“ diye konuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Ödülü

Sınır Tanımayan Gazeteciler özel ödülünün sahibi bu yıl Ukrayna‘dan "YanukovychLeaks" (http://www.yanukovychleaks.org) portalı oldu. Devrik devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkeden kaçışının ardından villasının yakınındaki bir gölde bulunan belgeler, Ukraynalı bir grup aktivist tarafından toplanıp analiz ediliyor."YanukovychLeaks" bu belge yığınını araştırarak sınıflandırmayı ve kamuoyuna sunmayı hedefliyor. Bobs‘da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nü temsil eden jüri üyesi Christian Mihr, özellikle de mevcut kriz döneminde eleştirel gazetecilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Tehlikelere rağmen bu yolda ilerlemeye devam etmeleri için onları teşvik etmeliyiz“ diye konuştu.

Deutsche Welle tarafından 2004 yılında hayata geçirilen “The Bobs - Best of Online Activism" yarışması internet ortamında düşünce özgürlüğünün ve sansürsüz bir şekilde serbest düşünce alışverişinin teşvik edilmesini hedefliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya bölümü yöneticisi Christian Mihr, “Bobs son on yıldır, böyle bir ödülün ne tür bir etki yaratabileceğini göstermiştir. Bobs pek çok ödül sahibine baskıcı rejimlerde çalışmalarına devam etme imkanı tanımış ya da sansür saldırılarında caydırıcı rol oynamıştır" diye konuştu.

Türkçe'de ‘Halkın Tercihi‘ Yüksekova

Bobs'da altı ana kategorideki jüri ödüllerinin yanında sadece Türkçe içeriklerin yarıştığı “Halkın Tercihi“ kategorisinde de sonuçlar belirlendi. İnternet kullanıcılarının oylarıyla belirlenen bu kategoride kazanan, geçen yıl gibi bu yıl da “Yüksekova Haber“ oldu.

Halk oylaması sonuçlarına (http://thebobs.com/turkish) adresinden ulaşabilirsiniz.