Böbrek nakilli atlet Londra'da 5'nci oldu

Dünya rekortmeni derecesine sahip atlet Aries Merritt, 2015’te geçirdiği böbrek nakli ameliyatı sonrası dün akşam ilk kez 2017 Londra Dünya Şampiyonası finalinde yarıştı. 2012’de Olimpiyat Şampiyonu olan başarılı atlet, dün akşamki yarışı 5’nci sırada tamamladı.

BöbreknakliTürkiye'nin haberine göre, doğuştan sahip olduğu böbrek rahatsızlığı sebebiyle Aries Merritt, 2015’te böbrek nakli ameliyatı olmuş ve kız kardeşinin böbreği nakledilmişti. 1 sene ara verdiği spora 2016’da geri dönen Merritt, dünya spor otoritelerince de taktirle karşılanmıştı.

32 yaşındaki Amerikalı atlet Aries Merritt, 12.80’lik kişisel en iyi derecesiyle halen 110 metre engelli dünya rekorunun da sahibi.