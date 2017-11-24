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Sağlık

Böbrek beklerken, karaciğeriyle can oldu

BURSA,(DHA) - BURSA'da, böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır diyalize giren 41 yaşındaki erkek hasta M

24 Kasım 2017 15:52

BURSA,(DHA) - BURSA\'da, böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır diyalize giren 41 yaşındaki erkek hasta M.A.\'nın geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşti. Yıllardır organ bekleyen M.A’nın ailesinin bağışladığı karaciğeri, bir hastaya nakledildi.
Bursa\'da böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle nakil bekleyen M.A., geçirdiği beyin kanaması sonucu Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen M.A.\'nın beyin ölümü gerçekleşti. M.A.\'nın ailesi, Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğünün karaciğerin bağışlanması isteğini kabul ettii. Bunun üzerine dün akşam yapılan ameliyat ile M.A.\'dan alınan karaciğer organ bekleyen bir başka hastaya nakledildi.
Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Tamara Uzun Bal, organı bağışlayan ve karaciğeri nakledilen hastaların ailelerinin isim verilmesini istemediğini belirtip, \"Yapılan bağışlarla, hastalarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Yakınlarına yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ediyor, ölen kişiye de Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

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